Gol kralı olacak
Çalımbay’dan Eren’e destek.
Markus Babbel'in hedef aldığı Eren Derdiyok'a eski hocası Rıza Çalımbay'dan destek geldi. Ligin ilk iki haftasında iki gol atan Eren'in sarı-kırmızılı takımda faydalı olacağını ifade eden Çalımbay, "Eren mükemmel kafaya çıkar, inanılmaz topa vurur. 5 topa vursun, 2'si gol bulur. Eren'in tek bir sorunu var: Ortama alışmakta biraz zorlanıyor. Ama Eren Derdiyok, Galatasaray'ı çok seviyor. Gol krallığına bakın Eren ve Welliton olacak" şeklinde konuştu.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 03:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
Gol kralı olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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