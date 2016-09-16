 Gol kralı olacak – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Gol kralı olacak

    Gol kralı olacak

    Çalımbay’dan Eren’e destek.

    Markus Babbel'in hedef aldığı Eren Derdiyok'a eski hocası Rıza Çalımbay'dan destek geldi. Ligin ilk iki haftasında iki gol atan Eren'in sarı-kırmızılı takımda faydalı olacağını ifade eden Çalımbay, "Eren mükemmel kafaya çıkar, inanılmaz topa vurur. 5 topa vursun, 2'si gol bulur. Eren'in tek bir sorunu var: Ortama alışmakta biraz zorlanıyor. Ama Eren Derdiyok, 'ı çok seviyor. Gol krallığına bakın Eren ve Welliton olacak" şeklinde konuştu.
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 03:13
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