 Dirseği çıkan Berk 1.5 ay yok – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Dirseği çıkan Berk 1.5 ay yok

    Dirseği çıkan Berk 1.5 ay yok
    ile oynanan A2 Ligi maçında sakatlanan Berk İsmail Ünsal'ın 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Genç forvet oyuncusunun, karşılaşmada sol kol dirseği yerinden çıkmıştı. Sağlık kurulu tarafından tedavisine başlanan Berk İsmail Ünsal'ın yeniden sahalara dönmesinin en az 6 haftayı bulacağı açıklandı.
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:19
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