Dirseği çıkan Berk 1.5 ay yok
Kayserispor ile oynanan A2 Ligi maçında sakatlanan Berk İsmail Ünsal'ın 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Genç forvet oyuncusunun, karşılaşmada sol kol dirseği yerinden çıkmıştı. Sağlık kurulu tarafından tedavisine başlanan Berk İsmail Ünsal'ın yeniden sahalara dönmesinin en az 6 haftayı bulacağı açıklandı.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:19
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 23
Yorum
Zeki GS CL sizmi aglamiyordunuzt? aglamadiginiz bir gün verebilirmisin bana?Türkiye liglerinde en cok agliyan GS ve sonra BJK
- Çoraplarıyla koştu geldi
Toplam 13
Yorum
halil gerçek bjk lı olmuş
- Dirseği çıkan Berk 1.5 ay yok
Toplam 3
Yorum
buğra atasoy hazırlık maçıyla manshester city maçında forvetti
Dirseği çıkan Berk 1.5 ay yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.