 Diarra belirsiz – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Diarra belirsiz

    Diarra belirsiz
    G.Saray'ın kapısından dönen Diarra'nın geleceği hakkında sürpriz bir açıklama geldi. ile sözleşmesi süren Diarra hakkında kısa bir açıklama yapan Jacob, "Henüz ne olacağı belli değil" sözleriyle oyuncunun ayrılma ihtimalinin devam ettiğini söyledi.
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:14
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