 Ben Arfa ayrılıyor – Fotomaç – 16 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Ben Arfa ayrılıyor

    Ben Arfa ayrılıyor
    Sık sık 'ın gündemine gelen ve sezon başında 'nin yolunu tutan Hatem Ben Arfa yeni takımında tutunamadı. PSG
    Teknik Direktörü Unai Emery'den formayı alamayan ve antrenmanlarda hocasıyla tartıştığı belirtilen Ben Arfa'nın ocak ayında ayrılmak için izin isteyeceği ifade edildi.
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 03:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ben Arfa ayrılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.