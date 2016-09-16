Babel’in seviyesine inmedi

Eren Derdiyok'a 2012-13 sezonunda Hoffenheim'da hocalık yapan Markus Babbel, "Tembel domuz" diye hakaret etmişti.

Eren ise buna cevap olarak, "Bence Babbel, hem kelimeleri seçme konusunda, hem de söylemek istediklerini söyleme konusunda yetersiz. Benim çok fazla söylemem gereken bir şey yok. Ben daha önce yaptığım gibi kendi kulübüme konsantre olacağım. Babbel'e de bunu yapmasını öneriyorum" diye konuştu.