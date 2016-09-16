 Arda Turan’dan nostaljik mesaj – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Arda Turan’dan nostaljik mesaj

    Arda Turan’dan nostaljik mesaj

    G.Saray'ın altyapısından yetişen ve 'ya kadar yükselen Arda Turan, sosyal medya hesabından G.Saray'ın B Takımı ile İstanbul şampiyonluğunu kazandığı maçtan bir fotoğraf paylaştı.

    Arda, fotoğrafın altına, "Ali Sami Yen'deki ilk maçım. İstanbul şampiyonluğu. Bütün arkadaşlarım sevgi ve hasretle..." notunu düştü.

    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 03:10
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