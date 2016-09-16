 Algı operasyonu yapılıyor – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Algı operasyonu yapılıyor

    Algı operasyonu yapılıyor

    ?Selçuk İnan, Nazifoğlu’na dert yandı.

    Son dönemde 'ın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Selçuk İnan, Levent Nazifoğlu'yla bir araya geldi. Hakkında çıkan iddialar nedeniyle üzgün olduğunu belirten Katan, "Oyundan alınmak veya yedek kalmak her futbolcuyu üzer ama futbolda bunlar olağan durumlar. Ancak bana karşı bir algı operasyonu yürütülüyor, beni kötü ve suçlu göstermeye çalışıyorlar. Sizden destek bekliyorum" dedi.
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 03:13
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