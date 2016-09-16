Algı operasyonu yapılıyor
?Selçuk İnan, Nazifoğlu’na dert yandı.
Son dönemde Galatasaray'ın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Selçuk İnan, Levent Nazifoğlu'yla bir araya geldi. Hakkında çıkan iddialar nedeniyle üzgün olduğunu belirten Katan, "Oyundan alınmak veya yedek kalmak her futbolcuyu üzer ama futbolda bunlar olağan durumlar. Ancak bana karşı bir algı operasyonu yürütülüyor, beni kötü ve suçlu göstermeye çalışıyorlar. Sizden destek bekliyorum" dedi.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 03:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Biz geliyoruz"
Toplam 39
Yorum
Allah Belanı Versin Hasan Ali Ya allah rızası için hoca şu hasan aliyi oynatma.Bal ligi topçusu bu hasan ya.Ne orta açar ne defans yapar.Bu adam nasıl futbolcu oldu
- VİKİNG
Toplam 31
Yorum
fenerbahçe kaleyi bi şut buldu oda gol kaleci değişmedikçe bu sıkıntıları çok yaşıycaz her maç kesin 1 gol yeriz
- Bu nasıl adalet!
Toplam 23
Yorum
Zeki GS CL sizmi aglamiyordunuzt? aglamadiginiz bir gün verebilirmisin bana?Türkiye liglerinde en cok agliyan GS ve sonra BJK
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