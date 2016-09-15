Sneijder ‘feda’ dedi
Maç başına ücretten, puana prim sistemine geçmeyi kabul etti.
UEFA'dan Finansal Fair-Play cezası yüzünden 1 yıl Avrupa'dan men edilen Galatasaray'da; Umut Bulut, Donk ve Tarık dahil futbolculara 43 milyon euro garanti para ödemesi yapılıyor. Maç başılar, primler ve vergiler de araya girdiğinde rakam 68 milyon euro'yu buluyor. Bu da Galatasaray'ı UEFA karşısında zor durumda bırakıyor.
Yönetim yeni alınan futbolcuların sözleşmelerine 'puan primi' koyarken eski futbolcularla da görüşerek maç başı ücretlerinin düzenlemesi konusunda destek istedi. En büyük jestin ise sürpriz bir şekilde Wesley Sneijder'den geldiği bildirildi. Maç başına 20 bin euro kazanan yıldız, bu paranın puan primine çevrilmesini kabul etti.
YENİLGİYE DE ÖDÜL!
Maç başına 20 bin euro'dan feragat eden Sneijder'in, yeni yapılacak anlaşmaya göre ilk 11'de oynadığı maçlarda galibiyet halinde 15 bin euro, beraberlik halinde ise 5 bin euro alacağı öğrenildi. Galatasaray'da, Selçuk, Muslera, Bruma gibi pek çok oyuncu mağlubiyet halinde dahi 15 bin ila 25 bin euro arasında çok yüksek maç başı ücretleri kazanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim aynı jesti diğer futbolculardan da bekliyor.
Yönetim yeni alınan futbolcuların sözleşmelerine 'puan primi' koyarken eski futbolcularla da görüşerek maç başı ücretlerinin düzenlemesi konusunda destek istedi. En büyük jestin ise sürpriz bir şekilde Wesley Sneijder'den geldiği bildirildi. Maç başına 20 bin euro kazanan yıldız, bu paranın puan primine çevrilmesini kabul etti.
YENİLGİYE DE ÖDÜL!
Maç başına 20 bin euro'dan feragat eden Sneijder'in, yeni yapılacak anlaşmaya göre ilk 11'de oynadığı maçlarda galibiyet halinde 15 bin euro, beraberlik halinde ise 5 bin euro alacağı öğrenildi. Galatasaray'da, Selçuk, Muslera, Bruma gibi pek çok oyuncu mağlubiyet halinde dahi 15 bin ila 25 bin euro arasında çok yüksek maç başı ücretleri kazanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim aynı jesti diğer futbolculardan da bekliyor.
- 15 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:26
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
Sneijder ‘feda’ dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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