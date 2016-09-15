Sevgililer buluşuyor
Galatasaray, 17 Eylül'de Çaykur Rizespor maçı ile tam 122 gün sonra taraftarları ile bir araya gelecek.
Sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Arena'daki son maçını geçtiğimiz sezon Kayserispor'a karşı ligin 34. haftasında yapmıştı. Cimbom, bu sezon evinde oynadığı Karabükspor karşılaşmasında ise Süper Kupa maçında aldığı ceza nedeni ile seyircisinden yoksun kaldı.
GURBETÇİLER BİLET PEŞİNDE
?Bayram dönüşü olmasına ve Rize maçının tatilin sondan bir önceki günü denk gelmesine rağmen taraftarların bilet talepleri yüzleri güldürdü. Rize maçı için kulübü arayan taraftarlar bilet soruyorlar. Özellikle gurbetçilerden çok yoğun bir ilgi olduğu ve Passolig kartları olmadığı için maça nasıl gireceklerini öğrenmeye çalıştıkları öğrenildi. Rize maçının bilet fiyatları 30 ile 250 lira arasında değişiyor.
GURBETÇİLER BİLET PEŞİNDE
?Bayram dönüşü olmasına ve Rize maçının tatilin sondan bir önceki günü denk gelmesine rağmen taraftarların bilet talepleri yüzleri güldürdü. Rize maçı için kulübü arayan taraftarlar bilet soruyorlar. Özellikle gurbetçilerden çok yoğun bir ilgi olduğu ve Passolig kartları olmadığı için maça nasıl gireceklerini öğrenmeye çalıştıkları öğrenildi. Rize maçının bilet fiyatları 30 ile 250 lira arasında değişiyor.
- 15 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gomez başardı, sıra Talisca’da
Toplam 13
Yorum
BEYAZ sosanin yeri dolmaz diyorlardi,ama sosa su anda milanda vasati gecemiyor zar zor oynama sansi buluyor, 1 sosa gitti 2 sosa geldi (talisca ve gokhan inler) arti 7.5 milyon euro:)))
- "Biz geliyoruz"
Toplam 45
Yorum
toparli mardinli Aziz yildirim gitmedigi sürece FB den birsey olmaz, tapı Van Persie' gitsin ozan gitsin volkan demirel gol yemeye doymuyor..gelen tek şutu içeri alma rekorunu kırdın.
- Stoch yine kayıp
Toplam 4
Yorum
toparlı47 Aziz yildirim gitmedigi sürece FB den birsey olmaz, tapı Van Persie' gitsin ozan gitsin volkan demirel gol yemeye doymuyor..gelen tek şutu içeri alma rekorunu kırdın.
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