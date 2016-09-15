 Sevgililer buluşuyor – Fotomaç – 15 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Sevgililer buluşuyor

    Sevgililer buluşuyor

    , 17 Eylül'de Çaykur Rizespor maçı ile tam 122 gün sonra taraftarları ile bir araya gelecek.

    Sarı-kırmızılılar, 'daki son maçını geçtiğimiz sezon 'a karşı ligin 34. haftasında yapmıştı. Cimbom, bu sezon evinde oynadığı karşılaşmasında ise Süper Kupa maçında aldığı ceza nedeni ile seyircisinden yoksun kaldı.

    GURBETÇİLER BİLET PEŞİNDE
    ?Bayram dönüşü olmasına ve Rize maçının tatilin sondan bir önceki günü denk gelmesine rağmen taraftarların bilet talepleri yüzleri güldürdü. Rize maçı için kulübü arayan taraftarlar bilet soruyorlar. Özellikle gurbetçilerden çok yoğun bir ilgi olduğu ve Passolig kartları olmadığı için maça nasıl gireceklerini öğrenmeye çalıştıkları öğrenildi. Rize maçının bilet fiyatları 30 ile 250 lira arasında değişiyor.
    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:32
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