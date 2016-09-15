 Sağ kulvarda büyük rekabet – Fotomaç – 15 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Sağ kulvarda büyük rekabet

    Sağ kulvarda büyük rekabet
    'ın sağ bek mevkiinde de büyük bir forma savaşı başladı. Gelen sağ bek adaylarını ipe dizen Sabri ile geçtiğimiz sezon sağ bek mevkiine çözüm olarak transfer edilen Linnes'e, sakatlığı geçen Luis Cavanda eklenince bu bölgede de rekabet kızıştı.
    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:30
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