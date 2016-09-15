 Sadece puan kaybettik – Fotomaç – 15 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Sadece puan kaybettik

    Sadece puan kaybettik

    “Sezona kupa ve iki galibiyetle başladık” diyen Hollandalı, “Kayseri’de sadece puan kaybettik. Bunun moralinizi bozmasına izin vermeyin” dedi.

    Teknik Direktörü Riekerink, deplasmanında öne geçtiği karşılaşmadan 2 puan bırakan sarı-kırmızılı futbolcuları, antrenmanlarda teselli ediyor. Sezona müthiş bir başlangıç yapan önce Beşiktaş'ın elinden Süper Kupa'yı kapan, daha sonra ligde 2'de 2 yapan Cimbom'da Kayserispor beraberliği moralleri biraz düşürdü. Takımının yakaladığı havayı kaybetmesini istemeyen Jan Olde Riekerink, Çaykur Rizespor maçı öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yaptı.

    İYİ BİR HAVAMIZ VAR
    Bir moral konuşması yapan ve 3 haftada sadece 1 puan kaybettiklerini ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Sezona çok iyi başladınız. İyi bir havanız var. Bu puan kayıpları yaşanacaktır. Önemli olan sınırlı sayıda tutulması. Çaykur Rizespor'u evimizde yenip, karşılaşmasına bu moralle çıkmamız gerekiyor. Herkes işine odaklansın" ifadesini kullandı.

    Savaş ÇORLU
    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:04
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