Sadece puan kaybettik
“Sezona kupa ve iki galibiyetle başladık” diyen Hollandalı, “Kayseri’de sadece puan kaybettik. Bunun moralinizi bozmasına izin vermeyin” dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink, Kayserispor deplasmanında öne geçtiği karşılaşmadan 2 puan bırakan sarı-kırmızılı futbolcuları, antrenmanlarda teselli ediyor. Sezona müthiş bir başlangıç yapan önce Beşiktaş'ın elinden Süper Kupa'yı kapan, daha sonra ligde 2'de 2 yapan Cimbom'da Kayserispor beraberliği moralleri biraz düşürdü. Takımının yakaladığı havayı kaybetmesini istemeyen Jan Olde Riekerink, Çaykur Rizespor maçı öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yaptı.
İYİ BİR HAVAMIZ VAR
Bir moral konuşması yapan ve 3 haftada sadece 1 puan kaybettiklerini ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Sezona çok iyi başladınız. İyi bir havanız var. Bu puan kayıpları yaşanacaktır. Önemli olan sınırlı sayıda tutulması. Çaykur Rizespor'u evimizde yenip, Beşiktaş karşılaşmasına bu moralle çıkmamız gerekiyor. Herkes işine odaklansın" ifadesini kullandı.
Savaş ÇORLU
İYİ BİR HAVAMIZ VAR
Bir moral konuşması yapan ve 3 haftada sadece 1 puan kaybettiklerini ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Sezona çok iyi başladınız. İyi bir havanız var. Bu puan kayıpları yaşanacaktır. Önemli olan sınırlı sayıda tutulması. Çaykur Rizespor'u evimizde yenip, Beşiktaş karşılaşmasına bu moralle çıkmamız gerekiyor. Herkes işine odaklansın" ifadesini kullandı.
Savaş ÇORLU
- 15 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gomez başardı, sıra Talisca’da
Toplam 13
Yorum
BEYAZ sosanin yeri dolmaz diyorlardi,ama sosa su anda milanda vasati gecemiyor zar zor oynama sansi buluyor, 1 sosa gitti 2 sosa geldi (talisca ve gokhan inler) arti 7.5 milyon euro:)))
- "Biz geliyoruz"
Toplam 45
Yorum
toparli mardinli Aziz yildirim gitmedigi sürece FB den birsey olmaz, tapı Van Persie' gitsin ozan gitsin volkan demirel gol yemeye doymuyor..gelen tek şutu içeri alma rekorunu kırdın.
- Stoch yine kayıp
Toplam 4
Yorum
toparlı47 Aziz yildirim gitmedigi sürece FB den birsey olmaz, tapı Van Persie' gitsin ozan gitsin volkan demirel gol yemeye doymuyor..gelen tek şutu içeri alma rekorunu kırdın.
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