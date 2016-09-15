 İşte en ucuz bilet fiyatı – Fotomaç – 15 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    İşte en ucuz bilet fiyatı

    İşte en ucuz bilet fiyatı

    Vodafone Arena'daki ilk derbinin biletleri, 150 ila 450 liradan yarın satışa çıkarılacak.

    Toto Süper Lig'in 5. haftasında ile arasında Vodafone Arena'da oynanacak derbi maçın bilet fiyatları açıklandı.

    Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, derbi biletlerinin 150 ila 450 liradan yarın saat 13.00'te satışa çıkarılacağı belirtildi.

    Beşiktaş'ın yeni stadında oynayacağı ilk derbi özelliğini taşıyan maçta ayrıca VIP tribün biletlerinin 950, yemekli blokların fiyatlarının da 950 ila 1100 lira olacağı kaydedildi.

    Taraftarların biletleri Vodafone Arena satış gişesi, passo.com.tr internet sitesi, N'Kolay satış noktaları ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden alabilecekleri duyuruldu.

    Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında ?24 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:50
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