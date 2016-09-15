İşte en ucuz bilet fiyatı
Vodafone Arena'daki ilk derbinin biletleri, 150 ila 450 liradan yarın satışa çıkarılacak.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında Vodafone Arena'da oynanacak derbi maçın bilet fiyatları açıklandı.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, derbi biletlerinin 150 ila 450 liradan yarın saat 13.00'te satışa çıkarılacağı belirtildi.
Beşiktaş'ın yeni stadında oynayacağı ilk derbi özelliğini taşıyan maçta ayrıca VIP tribün biletlerinin 950, yemekli blokların fiyatlarının da 950 ila 1100 lira olacağı kaydedildi.
Taraftarların biletleri Vodafone Arena satış gişesi, passo.com.tr internet sitesi, N'Kolay satış noktaları ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden alabilecekleri duyuruldu.
Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında ?24 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
- 15 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 15:50
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
İşte en ucuz bilet fiyatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.