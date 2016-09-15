İşte en ucuz bilet fiyatı
Vodafone Arena'daki ilk derbinin biletleri, 150 ila 450 liradan yarın satışa çıkarılacak.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında Vodafone Arena'da oynanacak derbi maçın bilet fiyatları açıklandı.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, derbi biletlerinin 150 ila 450 liradan yarın saat 13.00'te satışa çıkarılacağı belirtildi.
Beşiktaş'ın yeni stadında oynayacağı ilk derbi özelliğini taşıyan maçta ayrıca VIP tribün biletlerinin 950, yemekli blokların fiyatlarının da 950 ila 1100 lira olacağı kaydedildi.
Taraftarların biletleri Vodafone Arena satış gişesi, passo.com.tr internet sitesi, N'Kolay satış noktaları ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden alabilecekleri duyuruldu.
Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında ?24 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
- 15 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 15:50
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
İşte en ucuz bilet fiyatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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