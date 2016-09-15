 İskeleti kurdu – Fotomaç – 15 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    İskeleti kurdu

    İskeleti kurdu
    Teknik direktör Jan Olde Rekerink, bu sezon geride kalan resmi maçlarda 8 oyuncusundan hiç vazgeçmedi. Kadro istikrarına inanan Hollandalı çalıştırıcı resmi maçlarda Muslera, Chedjou, Hakan Balta, Carole, Tolga Ciğeci, Selçuk İnan, Wesley Sneijder ve Bruma'yı tüm maçlarda ilk 11'de sahaya sürdü.
    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:38
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