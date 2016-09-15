İskeleti kurdu
Teknik direktör Jan Olde Rekerink, bu sezon geride kalan resmi maçlarda 8 oyuncusundan hiç vazgeçmedi. Kadro istikrarına inanan Hollandalı çalıştırıcı resmi maçlarda Muslera, Chedjou, Hakan Balta, Carole, Tolga Ciğeci, Selçuk İnan, Wesley Sneijder ve Bruma'yı tüm maçlarda ilk 11'de sahaya sürdü.
- 15 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:38
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
fatih anadolu takimlari hep böyle dünya devinin maclarini beklerler baska para kazanacak yolari yoktur
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
BEYAZ yemege gerek yok galata 5 tane yer zaten:)))
- 100 milyon euro’yu geçer
Toplam 1
Yorum
taraftar beş para etmez boşu boşuna,hayalle yaşıyorsunuz.
İskeleti kurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.