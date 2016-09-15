İskeleti kurdu

Teknik direktör Jan Olde Rekerink, bu sezon geride kalan resmi maçlarda 8 oyuncusundan hiç vazgeçmedi. Kadro istikrarına inanan Hollandalı çalıştırıcı resmi maçlarda Muslera, Chedjou, Hakan Balta, Carole, Tolga Ciğeci, Selçuk İnan, Wesley Sneijder ve Bruma'yı tüm maçlarda ilk 11'de sahaya sürdü.