“Galatasaray’ın teknik direktörü benim”
Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, takımı Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'in kurduğu yönündeki haberler için, "Kesinlikle Galatasaray’ın teknik direktörü benim. Geçen sene bu takımı aldım. Kararları ben alıyorum. Sneijder söylendi, daha sonra belki Nigel de Jong söylenecek. Bütün kararlar benim tarafımdan veriliyor" dedi.
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'İn 4. Haftasında 17 Eylül Cumartesi günü evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"Lig uzun bir periyot"
Ligin uzun bir periyot olduğunu söyleyen Riekerink, "3 haftanın sonunda çabuk bir değerlendirme olur. 3 hafta 7 puyan toplayan bir Galatasaray var. 7 puan da kötü değil. Oynadığımız 3 maçta deplasman gibiydi. İlk maçta taraftar yoktu. Geliştirmemiz gereken konular var. Hedefimiz de bunu yapmak. Rize maçında taraftarlarımızla buluşacağız. Bu da bizi heyecanlandırıyor" dedi.
"Selçuk'a büyük saygım var"
Selçuk İnan kararı hakkında da konuşan Hollandalı teknik adam, "Selçuk İnan'ın oyunculuğuna inanılmaz saygı duyuyorum, bana yaklaşımı geçen sezondan bu yana çok iyi. Oyunculuğuna ve karakterime saygım sonsuz. Yapılan değişiklik farklı yorumlandı ancak bu sadece anlattığım sebeplerden dolayı. Bu tip tercihler her zaman olacaktır. Taktiksel bir değişiklik ve bu her futbolcumun başına gelebilir" ifadelerini kullandı.
"Bu sezon seçeneklerimiz arttı"
Bu sezon alternatifli bir kadroya sahip olduğunu belirten Riekerink, "Geçen sezon Galatasaray iyi bir performans sergileyemedi ve iki ezeli rakibinden 28 ve 23 puan farkı yedi. Bu sezon böyle bir durumun yaşanmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Geniş bir kadromuz var ve iyi bir kadro kurmak için uğraşıyoruz, doğru seçimler yapmaya çalışıyoruz. Kararlarımı alırken, gereken analizleri yapıyorum. Geçen sezon kısıtlı seçeneğimiz vardı, bu sezon ise seçeneklerimiz arttı. Bu sezon rekabet var ve herkes bu rekabete ayak uyduracak" dedi.
Riekerink, Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa maçında sakatlanan Alman futbolcu Lukas Podolski'nin tedavisinin devam ettiğini ve haftaya İstanbul'a gelerek takımla çalışacağını açıkladı.
"Galatasaray'ın teknik direktörü benim"
Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'in takımı yönettiği hakkında basında çıkan haberlerin sorulması üzerine Teknik Direktör Riekerink, şunları söyledi:
"Umarım bu ciddi bir soru değildir. Kesinlikle Galatasaray'ın teknik direktörü benim. Geçen sene bu takımı aldım. Karaları ben alıyorum. Sneijder söylendi, daha sonra belki de Jong söyleyecek. Bütün kararlar benim tarafımdan veriliyor."
"Şuna açıklık getireyim yönetimle taktikle ilgili konuşmuyor"
Hollandalı çalıştırıcı yönetimle taktik konusunda konuşmadığını vurgulayarak, "Şuna açıklık getireyim yönetimle taktikle ilgili konuşmuyor. Bu kararları yardımcı antrenörlerimle ben alıyorum. Tolga iyi performans sergilediği için oynuyor. Kim iyi oynuyorsa o oynayacak" ifadelerini kullandı.
"Hedefimiz şampiyon olmak"
Beşiktaş'ın iyi performansıyla birlikte Galatasaray'ın şampiyonluk şansının sorulmasına Riekerink, "Beşiktaş'a saygım sonsuz. Şampiyonalar Ligi'nde oynuyor. Fenerbahçe ve diğer takımlara da saygım sonsuz. Hedefimiz şampiyon olmak" diye cevap verdi."
"Bizim için en iyi nokta dengemizi bulmamız"
Bu hafta oynayacakları Çaykur Rizespor maçında güçlü yanlarına odaklanmaları gerektiğini söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, "Bizim için en iyi nokta dengemizi bulmamız. Orta saha ve kanatlarda dengimizi bulmamız. Rize maçında da önemli noktalardan biri. O ayrıntıları en iyi şekilde bulup, mücadele etmek istiyoruz" dedi.
"Lig uzun bir periyot"
Ligin uzun bir periyot olduğunu söyleyen Riekerink, "3 haftanın sonunda çabuk bir değerlendirme olur. 3 hafta 7 puyan toplayan bir Galatasaray var. 7 puan da kötü değil. Oynadığımız 3 maçta deplasman gibiydi. İlk maçta taraftar yoktu. Geliştirmemiz gereken konular var. Hedefimiz de bunu yapmak. Rize maçında taraftarlarımızla buluşacağız. Bu da bizi heyecanlandırıyor" dedi.
"Selçuk'a büyük saygım var"
Selçuk İnan kararı hakkında da konuşan Hollandalı teknik adam, "Selçuk İnan'ın oyunculuğuna inanılmaz saygı duyuyorum, bana yaklaşımı geçen sezondan bu yana çok iyi. Oyunculuğuna ve karakterime saygım sonsuz. Yapılan değişiklik farklı yorumlandı ancak bu sadece anlattığım sebeplerden dolayı. Bu tip tercihler her zaman olacaktır. Taktiksel bir değişiklik ve bu her futbolcumun başına gelebilir" ifadelerini kullandı.
"Bu sezon seçeneklerimiz arttı"
Bu sezon alternatifli bir kadroya sahip olduğunu belirten Riekerink, "Geçen sezon Galatasaray iyi bir performans sergileyemedi ve iki ezeli rakibinden 28 ve 23 puan farkı yedi. Bu sezon böyle bir durumun yaşanmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Geniş bir kadromuz var ve iyi bir kadro kurmak için uğraşıyoruz, doğru seçimler yapmaya çalışıyoruz. Kararlarımı alırken, gereken analizleri yapıyorum. Geçen sezon kısıtlı seçeneğimiz vardı, bu sezon ise seçeneklerimiz arttı. Bu sezon rekabet var ve herkes bu rekabete ayak uyduracak" dedi.
Riekerink, Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa maçında sakatlanan Alman futbolcu Lukas Podolski'nin tedavisinin devam ettiğini ve haftaya İstanbul'a gelerek takımla çalışacağını açıkladı.
"Galatasaray'ın teknik direktörü benim"
Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'in takımı yönettiği hakkında basında çıkan haberlerin sorulması üzerine Teknik Direktör Riekerink, şunları söyledi:
"Umarım bu ciddi bir soru değildir. Kesinlikle Galatasaray'ın teknik direktörü benim. Geçen sene bu takımı aldım. Karaları ben alıyorum. Sneijder söylendi, daha sonra belki de Jong söyleyecek. Bütün kararlar benim tarafımdan veriliyor."
"Şuna açıklık getireyim yönetimle taktikle ilgili konuşmuyor"
Hollandalı çalıştırıcı yönetimle taktik konusunda konuşmadığını vurgulayarak, "Şuna açıklık getireyim yönetimle taktikle ilgili konuşmuyor. Bu kararları yardımcı antrenörlerimle ben alıyorum. Tolga iyi performans sergilediği için oynuyor. Kim iyi oynuyorsa o oynayacak" ifadelerini kullandı.
"Hedefimiz şampiyon olmak"
Beşiktaş'ın iyi performansıyla birlikte Galatasaray'ın şampiyonluk şansının sorulmasına Riekerink, "Beşiktaş'a saygım sonsuz. Şampiyonalar Ligi'nde oynuyor. Fenerbahçe ve diğer takımlara da saygım sonsuz. Hedefimiz şampiyon olmak" diye cevap verdi."
"Bizim için en iyi nokta dengemizi bulmamız"
Bu hafta oynayacakları Çaykur Rizespor maçında güçlü yanlarına odaklanmaları gerektiğini söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, "Bizim için en iyi nokta dengemizi bulmamız. Orta saha ve kanatlarda dengimizi bulmamız. Rize maçında da önemli noktalardan biri. O ayrıntıları en iyi şekilde bulup, mücadele etmek istiyoruz" dedi.
- 15 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 18:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gomez başardı, sıra Talisca’da
Toplam 13
Yorum
BEYAZ sosanin yeri dolmaz diyorlardi,ama sosa su anda milanda vasati gecemiyor zar zor oynama sansi buluyor, 1 sosa gitti 2 sosa geldi (talisca ve gokhan inler) arti 7.5 milyon euro:)))
- "Biz geliyoruz"
Toplam 45
Yorum
toparli mardinli Aziz yildirim gitmedigi sürece FB den birsey olmaz, tapı Van Persie' gitsin ozan gitsin volkan demirel gol yemeye doymuyor..gelen tek şutu içeri alma rekorunu kırdın.
- Stoch yine kayıp
Toplam 4
Yorum
toparlı47 Aziz yildirim gitmedigi sürece FB den birsey olmaz, tapı Van Persie' gitsin ozan gitsin volkan demirel gol yemeye doymuyor..gelen tek şutu içeri alma rekorunu kırdın.
“Galatasaray’ın teknik direktörü benim” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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