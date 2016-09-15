Galatasaray’da Podolski sevinci
Galatasaray’da sakatlığı devam eden yıldız futbolcu Lukas Podolski gelecek hafta takımla çalışmalara başlayacak.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 17 Eylül Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde pas çalışması yaptı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmaların yapıldığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı takımda tedavilerine devam edilen Serdar Aziz, Kolbeinn Sigthorsson, Lukas Podolski ile Koray Günter antrenmanda yer almadı.
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Podolski gelecek hafta saha çalışmalarına başlayacak
Galatasaray'da tedavi süresi iyi geçen Lukas Podolski'nin gelecek hafta saha çalışmalarına başlayacağı açıklandı.
Sakatlık sonrası 3-4 haftalık tedavi süreci iyi geçen Alman futbolcuya, birkaç yıl önce ayak bileğinden yaşadığı problemden dolayı zaman zaman zorlandığı için gelecekte sorun yaşamaması adına tedbir amaçlı olarak dayanıklılığını arttırıcı çalışmalar yaptırıldığı bildirildi.
Gelecek hafta saha çalışmalarına başlayacak Podolski daha sonra takımla antrenmanlara katılacak.
Berk İsmail, 1,5 ay sahalardan uzak kalacak
Sarı-kırmızılı takımın genç forveti Berk İsmail Ünsal, Kayserispor ile oynanan A2 Ligi maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle 1,5 ay sahalardan uzak kalacak.
Galatasaray A Takımı kadrosunda da yer alan genç oyuncunun, Kayserispor ile oynanan maçta sağ kol dirseği yerinden çıktı.
Tedavisine başlanan Berk İsmail Ünsal'ın sakatlığı nedeniyle 1,5 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
- 15 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 13:20
- Yuri Vernydub: F.Bahçe şanslıydı
Toplam 3
Yorum
mehmet 96 dk 93 dk nin yerine - sans degil ki ! Bu mu adalet! Zorya FB yapti artik bunu kabul ediniz
- Rize mesaisine devam edildi
Toplam 1
Yorum
BaRCeLoNa sabrinin yıllık maç oynamadan aldığı para yüzüne yansımış , göbek yapmış bu adam bank asya futbolcusu bile olamaz , kurtulun artık şundan
- VİKİNG
Toplam 30
Yorum
ua Bir Gsli olarak rakibimizin bu durumda olması beni üzüyor fb iyi olursa rekabet şartları daha sıkı olur.Dick kötü bir t.d. devre arası gider
Galatasaray’da Podolski sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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