Formayı sağlama aldı
Riekerink ‘Tolga’ diyor başka bir şey demiyor.
Galatasaray'ın hocası Riekerink, bu sezon Hertha Berlin'den alınan Tolga Ciğerci'ye 4 resmi maçta tam not verdi. Öyle ki Tolga, forma savaşının yaşandığı Galatasaray'da ilk 11'de ismi en garanti isim haline geldi. Ligde çıktığı 3 maçta da, Galatasaray takımında en çok koşan isim olan Tolga 'banko' isimler arasına adını yazdırdı. Kariyeri De Jong, Selçuk ve Hamit gibi isimlerin yanında sönük olsa da Tolga, Riekerink'in en beğendiği isim durumunda.
- 15 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 20:38
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
Formayı sağlama aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.