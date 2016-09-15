 Formayı sağlama aldı – Fotomaç – 15 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Formayı sağlama aldı

    Formayı sağlama aldı

    Riekerink ‘Tolga’ diyor başka bir şey demiyor.

    'ın hocası Riekerink, bu sezon 'den alınan Tolga Ciğerci'ye 4 resmi maçta tam not verdi. Öyle ki Tolga, forma savaşının yaşandığı Galatasaray'da ilk 11'de ismi en garanti isim haline geldi. Ligde çıktığı 3 maçta da, Galatasaray takımında en çok koşan isim olan Tolga 'banko' isimler arasına adını yazdırdı. Kariyeri De Jong, Selçuk ve Hamit gibi isimlerin yanında sönük olsa da Tolga, Riekerink'in en beğendiği isim durumunda.
    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:38
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