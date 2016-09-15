 Fantastik ama tembel! – Fotomaç – 15 Eylül 2016
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HEPSİ
    16 Eylül 2016, Cuma
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    Fantastik ama tembel!

    Fantastik ama tembel!

    Eski hocası, Eren Derdiyok için şok ifadeler kullandı.

    Süper Lig'e 2 golle başlayan ancak maçını tek şutla tamamlayan Eren Derdiyok'a Hoffeinham'da 2012-13 sezonunda hocası olan Markus Babbel'den eleştiri... Eren Derdiyok'un çok iyi bir oyuncu olduğunu ancak tembel olduğunu dile getiren Babbel, "Eren, fantastik bir oyuncu. Harika bir fiziğe sahip ve güçlü bir futbolcu. Tekniği de iyidir ancak tembeldir. Başlangıçta çok coşkuluydu fakat bir süre sonra başka bir şey oldu" şeklinde konuştu. Eren ise eski hocasının bu sözlerine "Herkes kendi işine baksın. Ben öyle yapıyorum" demekle yetindi.

    20 MAÇTA 1 GOL
    'ın 'dan transferi Eren Derdiyok, 2012-13 sezonunda formasıyla 20 karşılaşmada 1 gol atabilmişti.
    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:53
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