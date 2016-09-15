Fantastik ama tembel!
Eski hocası, Eren Derdiyok için şok ifadeler kullandı.
Süper Lig'e 2 golle başlayan ancak Kayserispor maçını tek şutla tamamlayan Eren Derdiyok'a Hoffeinham'da 2012-13 sezonunda hocası olan Markus Babbel'den eleştiri... Eren Derdiyok'un çok iyi bir oyuncu olduğunu ancak tembel olduğunu dile getiren Babbel, "Eren, fantastik bir oyuncu. Harika bir fiziğe sahip ve güçlü bir futbolcu. Tekniği de iyidir ancak tembeldir. Başlangıçta çok coşkuluydu fakat bir süre sonra başka bir şey oldu" şeklinde konuştu. Eren ise eski hocasının bu sözlerine "Herkes kendi işine baksın. Ben öyle yapıyorum" demekle yetindi.
20 MAÇTA 1 GOL
Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transferi Eren Derdiyok, 2012-13 sezonunda Hoffenheim formasıyla 20 karşılaşmada 1 gol atabilmişti.
20 MAÇTA 1 GOL
Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transferi Eren Derdiyok, 2012-13 sezonunda Hoffenheim formasıyla 20 karşılaşmada 1 gol atabilmişti.
- 15 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gomez başardı, sıra Talisca’da
Toplam 13
Yorum
BEYAZ sosanin yeri dolmaz diyorlardi,ama sosa su anda milanda vasati gecemiyor zar zor oynama sansi buluyor, 1 sosa gitti 2 sosa geldi (talisca ve gokhan inler) arti 7.5 milyon euro:)))
- "Biz geliyoruz"
Toplam 45
Yorum
toparli mardinli Aziz yildirim gitmedigi sürece FB den birsey olmaz, tapı Van Persie' gitsin ozan gitsin volkan demirel gol yemeye doymuyor..gelen tek şutu içeri alma rekorunu kırdın.
- Stoch yine kayıp
Toplam 4
Yorum
toparlı47 Aziz yildirim gitmedigi sürece FB den birsey olmaz, tapı Van Persie' gitsin ozan gitsin volkan demirel gol yemeye doymuyor..gelen tek şutu içeri alma rekorunu kırdın.
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