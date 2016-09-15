Eskiler ihya oldu

Süper Lig'de ilk 4 hafta geride kalırken, toplanan 7 puan içinkasasından toplam 674 bin euro (2.2 milyon TL) maç parası çıktı.döneminde ballı sözleşmelere imza atan ve maç başına 15 ile 25 bin euro ücret alan 9 oyuncu 515 bin euro'yu cebine koyarkenve puan prim sistemini kabul eden 8 ismin payına ise sadece 159 bin euro düştü.