 Eskiler ihya oldu – Fotomaç – 15 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Eskiler ihya oldu

    Eskiler ihya oldu
    Süper Lig'de ilk 4 hafta geride kalırken, toplanan 7 puan için Galatasaray'ın kasasından toplam 674 bin euro (2.2 milyon TL) maç parası çıktı. Ünal Aysal döneminde ballı sözleşmelere imza atan ve maç başına 15 ile 25 bin euro ücret alan 9 oyuncu 515 bin euro'yu cebine koyarken yeni sözleşme imzalayan ve puan prim sistemini kabul eden 8 ismin payına ise sadece 159 bin euro düştü.

    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:22
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