Eskiler ihya oldu
Süper Lig'de ilk 4 hafta geride kalırken, toplanan 7 puan için Galatasaray'ın kasasından toplam 674 bin euro (2.2 milyon TL) maç parası çıktı. Ünal Aysal döneminde ballı sözleşmelere imza atan ve maç başına 15 ile 25 bin euro ücret alan 9 oyuncu 515 bin euro'yu cebine koyarken yeni sözleşme imzalayan ve puan prim sistemini kabul eden 8 ismin payına ise sadece 159 bin euro düştü.
- 15 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 20:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
Eskiler ihya oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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