Düşman çatlattılar
Haklarındaki 'küsler' iddialarına karşılık Selçuk İnan ve Wesley Sneijder dünkü idmanda samimi pozlar verdi. Yönetime yaptığı olumlu açıklamalar ile takdir toplayan Selçuk, idman maçında Sneijder ile birlikte kazanan takımda yer alırken Hollandalı yıldız ile sarmaş dolaş görüntü vererek haklarındaki iddiaları yalanlamış oldu.
- 15 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gomez başardı, sıra Talisca’da
Toplam 13
Yorum
BEYAZ sosanin yeri dolmaz diyorlardi,ama sosa su anda milanda vasati gecemiyor zar zor oynama sansi buluyor, 1 sosa gitti 2 sosa geldi (talisca ve gokhan inler) arti 7.5 milyon euro:)))
- "Biz geliyoruz"
Toplam 45
Yorum
toparli mardinli Aziz yildirim gitmedigi sürece FB den birsey olmaz, tapı Van Persie' gitsin ozan gitsin volkan demirel gol yemeye doymuyor..gelen tek şutu içeri alma rekorunu kırdın.
- Stoch yine kayıp
Toplam 4
Yorum
toparlı47 Aziz yildirim gitmedigi sürece FB den birsey olmaz, tapı Van Persie' gitsin ozan gitsin volkan demirel gol yemeye doymuyor..gelen tek şutu içeri alma rekorunu kırdın.
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