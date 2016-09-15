 Düşman çatlattılar – Fotomaç – 15 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Düşman çatlattılar

    Düşman çatlattılar
    Haklarındaki 'küsler' iddialarına karşılık Selçuk İnan ve Wesley Sneijder dünkü idmanda samimi pozlar verdi. Yönetime yaptığı olumlu açıklamalar ile takdir toplayan Selçuk, idman maçında Sneijder ile birlikte kazanan takımda yer alırken Hollandalı yıldız ile sarmaş dolaş görüntü vererek haklarındaki iddiaları yalanlamış oldu.
    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:04
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