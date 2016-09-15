Düşman çatlattılar

Haklarındaki 'küsler' iddialarına karşılık Selçuk İnan ve Wesley Sneijder dünkü idmanda samimi pozlar verdi. Yönetime yaptığı olumlu açıklamalar ile takdir toplayan Selçuk, idman maçında Sneijder ile birlikte kazanan takımda yer alırken Hollandalı yıldız ile sarmaş dolaş görüntü vererek haklarındaki iddiaları yalanlamış oldu.