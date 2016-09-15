Bütçeyi tutturabilecek mi?
UEFA'nın Finansal Fair-Play Kuralları'na göre 65 milyon euro'luk futbol takımı harcaması yapan Galatasaray'ın 200 milyon euro gelir açıklanması gerektiği iddia edildi. Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon şampiyon olunmasına ve Devler Ligi'ne gidilmesine rağmen Deloitte verilerine göre ancak 159.1 milyon euro gelir açıklanmıştı. Galatasaray'ın Avrupa'da olmadığı bir dönemde aynı gelirin nasıl tutturulacağı merak konusu oldu.
- 15 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 20:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gomez başardı, sıra Talisca’da
Toplam 13
Yorum
BEYAZ sosanin yeri dolmaz diyorlardi,ama sosa su anda milanda vasati gecemiyor zar zor oynama sansi buluyor, 1 sosa gitti 2 sosa geldi (talisca ve gokhan inler) arti 7.5 milyon euro:)))
- "Biz geliyoruz"
Toplam 45
Yorum
toparli mardinli Aziz yildirim gitmedigi sürece FB den birsey olmaz, tapı Van Persie' gitsin ozan gitsin volkan demirel gol yemeye doymuyor..gelen tek şutu içeri alma rekorunu kırdın.
- Stoch yine kayıp
Toplam 4
Yorum
toparlı47 Aziz yildirim gitmedigi sürece FB den birsey olmaz, tapı Van Persie' gitsin ozan gitsin volkan demirel gol yemeye doymuyor..gelen tek şutu içeri alma rekorunu kırdın.
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