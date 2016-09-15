 Bütçeyi tutturabilecek mi? – Fotomaç – 15 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Bütçeyi tutturabilecek mi?

    Bütçeyi tutturabilecek mi?
    'nın Finansal Fair-Play Kuralları'na göre 65 milyon euro'luk takımı harcaması yapan 'ın 200 milyon euro gelir açıklanması gerektiği iddia edildi. Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon şampiyon olunmasına ve Devler Ligi'ne gidilmesine rağmen Deloitte verilerine göre ancak 159.1 milyon euro gelir açıklanmıştı. Galatasaray'ın Avrupa'da olmadığı bir dönemde aynı gelirin nasıl tutturulacağı merak konusu oldu.
    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bütçeyi tutturabilecek mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.