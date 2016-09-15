Bir başarı öyküsü
Sol bek Hakan Balta, stoper mevkiini kapattı.
Galatasaray'ın başarılı ismi Hakan Balta, defansın değişmesi haline geldi. Cimbom'a sol bek olarak gelen, 2013-2014'ten beri stoper olarak devam eden Hakan, 33 yaşında kendi bölgesine yıldız ve genç isimle transfer edilmesine rağmen formasını kaptırmadı. Geçtiğimiz sezon Jason Denayer, Hakan'ı kesemezken, sağ bek bölgesinde görev yapmak zorunda kalmıştı. Bu sezon Süper Kupa maçında ve ligin ilk iki karşılaşmasında yeni transfer Serdar Aziz'i yedek oturtan Hakan, Kayserispor karşılaşmasında ise Semih Kaya'yı kenarda oturttu.
- 15 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 20:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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