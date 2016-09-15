 Bir başarı öyküsü – Fotomaç – 15 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Bir başarı öyküsü

    Bir başarı öyküsü

    Sol bek Hakan Balta, stoper mevkiini kapattı.

    'ın başarılı ismi Hakan Balta, defansın değişmesi haline geldi. Cimbom'a sol bek olarak gelen, 2013-2014'ten beri stoper olarak devam eden Hakan, 33 yaşında kendi bölgesine yıldız ve genç isimle transfer edilmesine rağmen formasını kaptırmadı. Geçtiğimiz sezon Jason Denayer, Hakan'ı kesemezken, sağ bek bölgesinde görev yapmak zorunda kalmıştı. Bu sezon Süper Kupa maçında ve ligin ilk iki karşılaşmasında yeni transfer Serdar Aziz'i yedek oturtan Hakan, karşılaşmasında ise Semih Kaya'yı kenarda oturttu.
    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:27
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