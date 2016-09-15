 Asıl olan Galatasaray – Fotomaç – 15 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Asıl olan

    Asıl olan Galatasaray

    Özbek ve Nazifoğlu ile yaptığı toplantıda “Ben G.Saray’ın çocuğuyum. Önemli olan biz değil; takım. Yedek kalmaktan gocunmam” dedi.

    Tolga Ciğerci ve De Jong ile kadrosunu güçlendiren 'da bu durum büyük bir büyük bir forma savaşı yaşanmasını sağladı. Kamuoyundaki tüm tartışmalar ve iddiaların aksine Selçuk İnan ve yeni transferler arasında yaşanan forma savaşının oyunculara olumlu şekilde yansıdığı ifade edildi. İdmanlarda, tüm oyuncular performanslarını üst seviyede tutmaya çalışırken, kıran kırana mücadele ortaya koyuyor.

    REKABETTEN ÇEKİNMEM
    Florya'ya üs kuran Mehmet Özbek ve Levent Nazifoğlu forma savaşının takımda ayrışmalara yol açmaması için büyük çaba harcarken, Kayseri maçında oyundan alınan Selçuk'tan da olumlu tepki aldı. Sarı-kırmızılı ekibin kaptanı, Özbek ve Nazifoğlu ile yaptığı görüşmede rekabette hazır olduğunu belirtirken, "Forma savaşından da çekinmem, yedek kalmaktan da gocunmam. Galatasaray'ın çocuğuyum, önemli olan biz değil, takım" diye konuştu. Bu durum yönetimi oldukça memnun etti.

    158 KARŞILAŞMANIN 14'ÜNDE OYUNDAN ÇIKTI
    2011-12 sezonunda 'dan transfer edilen Selçuk İnan, Süper Lig'de 158 kez sarı-kırmızılı formayı giydi. 31 yaşındaki futbolcu, ilk 11'de başladığı bu maçların sadece 14'ünde kenara gelirken Galatasaray kariyeri boyunca sakatlıklar dışında ilk kez Kayseri karşısında 45. dakikada oyundan alındı.



    Savaş ÇORLU
    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Asıl olan Galatasaray haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.