Asıl olan Galatasaray
Özbek ve Nazifoğlu ile yaptığı toplantıda “Ben G.Saray’ın çocuğuyum. Önemli olan biz değil; takım. Yedek kalmaktan gocunmam” dedi.
Tolga Ciğerci ve De Jong ile kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da bu durum büyük bir büyük bir forma savaşı yaşanmasını sağladı. Kamuoyundaki tüm tartışmalar ve iddiaların aksine Selçuk İnan ve yeni transferler arasında yaşanan forma savaşının oyunculara olumlu şekilde yansıdığı ifade edildi. İdmanlarda, tüm oyuncular performanslarını üst seviyede tutmaya çalışırken, kıran kırana mücadele ortaya koyuyor.
REKABETTEN ÇEKİNMEM
Florya'ya üs kuran Mehmet Özbek ve Levent Nazifoğlu forma savaşının takımda ayrışmalara yol açmaması için büyük çaba harcarken, Kayseri maçında oyundan alınan Selçuk'tan da olumlu tepki aldı. Sarı-kırmızılı ekibin kaptanı, Özbek ve Nazifoğlu ile yaptığı görüşmede rekabette hazır olduğunu belirtirken, "Forma savaşından da çekinmem, yedek kalmaktan da gocunmam. Galatasaray'ın çocuğuyum, önemli olan biz değil, takım" diye konuştu. Bu durum yönetimi oldukça memnun etti.
158 KARŞILAŞMANIN 14'ÜNDE OYUNDAN ÇIKTI
2011-12 sezonunda Trabzonspor'dan transfer edilen Selçuk İnan, Süper Lig'de 158 kez sarı-kırmızılı formayı giydi. 31 yaşındaki futbolcu, ilk 11'de başladığı bu maçların sadece 14'ünde kenara gelirken Galatasaray kariyeri boyunca sakatlıklar dışında ilk kez Kayseri karşısında 45. dakikada oyundan alındı.
Savaş ÇORLU
REKABETTEN ÇEKİNMEM
Florya'ya üs kuran Mehmet Özbek ve Levent Nazifoğlu forma savaşının takımda ayrışmalara yol açmaması için büyük çaba harcarken, Kayseri maçında oyundan alınan Selçuk'tan da olumlu tepki aldı. Sarı-kırmızılı ekibin kaptanı, Özbek ve Nazifoğlu ile yaptığı görüşmede rekabette hazır olduğunu belirtirken, "Forma savaşından da çekinmem, yedek kalmaktan da gocunmam. Galatasaray'ın çocuğuyum, önemli olan biz değil, takım" diye konuştu. Bu durum yönetimi oldukça memnun etti.
158 KARŞILAŞMANIN 14'ÜNDE OYUNDAN ÇIKTI
2011-12 sezonunda Trabzonspor'dan transfer edilen Selçuk İnan, Süper Lig'de 158 kez sarı-kırmızılı formayı giydi. 31 yaşındaki futbolcu, ilk 11'de başladığı bu maçların sadece 14'ünde kenara gelirken Galatasaray kariyeri boyunca sakatlıklar dışında ilk kez Kayseri karşısında 45. dakikada oyundan alındı.
Savaş ÇORLU
- 15 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 16:02
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
Asıl olan Galatasaray haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.