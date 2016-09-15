Olcan Adın, kendisine kulüp bulamazken soluğu İspanya'da aldı. Deportivo'ya transfer olan Emre Çolak ile İspanya'da tatil yapan ve genç oyuncu ile vakit geçiren Olcan, aynı zamanda bu ülkede bazı kulüpler ile görüşüyor. Bu ziyaretten bir de fotoğraf paylaşan Emre, altına da 'Abilerin kralı Olcan Adın' yazdı.