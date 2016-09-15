Abilerin kralı
Olcan Adın, kendisine kulüp bulamazken soluğu İspanya'da aldı. Deportivo'ya transfer olan Emre Çolak ile İspanya'da tatil yapan ve genç oyuncu ile vakit geçiren Olcan, aynı zamanda bu ülkede bazı kulüpler ile görüşüyor. Bu ziyaretten bir de fotoğraf paylaşan Emre, altına da 'Abilerin kralı Olcan Adın' yazdı.
- 15 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 20:33
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
Abilerin kralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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