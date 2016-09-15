 Abilerin kralı – Fotomaç – 15 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Abilerin kralı

    Abilerin kralı
    Olcan Adın, kendisine kulüp bulamazken soluğu İspanya'da aldı. Deportivo'ya transfer olan Emre Çolak ile İspanya'da tatil yapan ve genç oyuncu ile vakit geçiren Olcan, aynı zamanda bu ülkede bazı kulüpler ile görüşüyor. Bu ziyaretten bir de fotoğraf paylaşan Emre, altına da 'Abilerin kralı Olcan Adın' yazdı.
    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:33
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