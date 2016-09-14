Viitorul’u satıyor
G.Saray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi, sahibi olduğu Viitorul Constana'yı satmaya hazırlandığı açıklandı. Romanya 1. Ligi'nde yer alan Viitorul'un başkanı Cristian Bivolaru, Hagi'nin kulübün geleceğini düşünerek bu kararı verdiğini ifade ederek,"Sermaye artırımına gitmemiz gerekiyor. Hagi, hisselerini satmaya hazırlanıyor" dedi.
- 14 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
fatih anadolu takimlari hep böyle dünya devinin maclarini beklerler baska para kazanacak yolari yoktur
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
BEYAZ yemege gerek yok galata 5 tane yer zaten:)))
- 100 milyon euro’yu geçer
Toplam 1
Yorum
taraftar beş para etmez boşu boşuna,hayalle yaşıyorsunuz.
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