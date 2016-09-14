 Viitorul’u satıyor – Fotomaç – 14 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Viitorul’u satıyor

    Viitorul’u satıyor
    G.Saray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi, sahibi olduğu Viitorul Constana'yı satmaya hazırlandığı açıklandı. Romanya 1. Ligi'nde yer alan Viitorul'un başkanı Cristian Bivolaru, Hagi'nin kulübün geleceğini düşünerek bu kararı verdiğini ifade ederek,"Sermaye artırımına gitmemiz gerekiyor. Hagi, hisselerini satmaya hazırlanıyor" dedi.
    1. 14 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:02
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