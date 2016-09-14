Taçsız kral anıldı
Türk futbolunun ve Galatasaray'ın unutulmaz ismi 'Taçsız Kral' lakaplı Metin Oktay ölümünün 25. yılında mezarı başında anıldı.
Kozlu Mezarlığı'ndaki anmaya G.Saray Kulübü İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, Yönetim Kurulu üyeleri İsmail Sarıkaya, Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi Levent Nazifoğlu, teknik direktör Jan Olde Riekerink, idari menajer yardımcısı Mert Çetin altyapı sporcuları ve taraftarlar katıldı. Metin Oktay'ın yeğeni Mualla Erşan ve üvey oğlu Rıfat Halil Pala da törende yer aldı.
'G.SARAY'I HİÇ ÜZMEDİ'
Törende konuşan G.Saray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın şunları söyledi: "O büyük bir insandı. Maçlarda ağırbaşlıydı. Galatasaray'ı hiç üzmedi. Sadece G.Saraylıların değil tüm sporseverlerin gönlüne kazılı bir isimdi. Yürümenin bile zor olduğu zeminde ağları delen bir efsanedir Metin Oktay. G.Saray'ın Türkiye'nin en büyük kulübü olmasında payı büyüktür."
'METİN OKTAY BÜYÜK ÖRNEK'
G.Saray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink de Metin Oktay'ın anmasına katıldı. Hollandalı çalıştırıcı "Bu zamanı anlamak için geçmişi bilmeniz gerekir. Metin Oktay'ın ismini sürekli duyuyorum. G.Saray'ın geçmişinde büyük rol oynamış. Ne kadar büyük bir isim olduğunu bu törende gördüm. 217 gol atmış ama sadece futboluyla değil karakteriyle de altyapı oyuncuları için müthiş bir örnek" dedi.
KRAL 'IN İKİ UNUTULMAZ ANI
1957 yılı F.Bahçe 2. Başkanı Müslüm Bağcılar: Bu çeki al, rakamı sen yaz Metin. Yeter ki Fenerbahçe forması giy.
Metin Oktay'ın cevabı: Bizi sevenleri üzmeyelim baba.
İzmir'e dönmek isteyen eşi Oya: Ben mi Galatasaray mı?
Metin Oktay'ın cevabı: Galatasaray, çünkü o daha vefalı.
SELÇUK'TAN 2 SENE SONRA PAYLAŞIM
Cimbom'un kaptanı Selçuk İnan da Metin Oktay'ı ölüm yıldönümünde andı. Selçuk, twitter hesabından 2 sene sonra yaptığı paylaşımda "Ne mutlu ki senin gibi bir yol göstericimiz var. Saygı ve özlemle anıyoruz, mekanın cennet olsun Metin Oktay" yazdı.
'G.SARAY'I HİÇ ÜZMEDİ'
Törende konuşan G.Saray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın şunları söyledi: "O büyük bir insandı. Maçlarda ağırbaşlıydı. Galatasaray'ı hiç üzmedi. Sadece G.Saraylıların değil tüm sporseverlerin gönlüne kazılı bir isimdi. Yürümenin bile zor olduğu zeminde ağları delen bir efsanedir Metin Oktay. G.Saray'ın Türkiye'nin en büyük kulübü olmasında payı büyüktür."
'METİN OKTAY BÜYÜK ÖRNEK'
G.Saray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink de Metin Oktay'ın anmasına katıldı. Hollandalı çalıştırıcı "Bu zamanı anlamak için geçmişi bilmeniz gerekir. Metin Oktay'ın ismini sürekli duyuyorum. G.Saray'ın geçmişinde büyük rol oynamış. Ne kadar büyük bir isim olduğunu bu törende gördüm. 217 gol atmış ama sadece futboluyla değil karakteriyle de altyapı oyuncuları için müthiş bir örnek" dedi.
KRAL 'IN İKİ UNUTULMAZ ANI
1957 yılı F.Bahçe 2. Başkanı Müslüm Bağcılar: Bu çeki al, rakamı sen yaz Metin. Yeter ki Fenerbahçe forması giy.
Metin Oktay'ın cevabı: Bizi sevenleri üzmeyelim baba.
İzmir'e dönmek isteyen eşi Oya: Ben mi Galatasaray mı?
Metin Oktay'ın cevabı: Galatasaray, çünkü o daha vefalı.
SELÇUK'TAN 2 SENE SONRA PAYLAŞIM
Cimbom'un kaptanı Selçuk İnan da Metin Oktay'ı ölüm yıldönümünde andı. Selçuk, twitter hesabından 2 sene sonra yaptığı paylaşımda "Ne mutlu ki senin gibi bir yol göstericimiz var. Saygı ve özlemle anıyoruz, mekanın cennet olsun Metin Oktay" yazdı.
- 14 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
Taçsız kral anıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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