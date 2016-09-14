 Sütten ağzı yanınca... – Fotomaç – 14 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Sütten ağzı yanınca...

    Sütten ağzı yanınca...
    Sezon başında sakatlıklarla boğuşan 'da artık yoğurdu üfleyerek yiyecek. Hazırlık maçında sakatlanan ayak bileği bağları zedelenen Cavanda iyileşmesine karşın Çaykur Rize maçında ilk etapta yedek oturacak. Belçikalı oyuncuyu riske etmek istemeyen Riekerink, Cavanda'yı ihtiyaç halinde sahaya sürecek.
    1. 14 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sütten ağzı yanınca... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.