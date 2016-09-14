Sütten ağzı yanınca...
Sezon başında sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'da artık yoğurdu üfleyerek yiyecek. Hazırlık maçında sakatlanan ayak bileği bağları zedelenen Cavanda iyileşmesine karşın Çaykur Rize maçında ilk etapta yedek oturacak. Belçikalı oyuncuyu riske etmek istemeyen Riekerink, Cavanda'yı ihtiyaç halinde sahaya sürecek.
- 14 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
fatih anadolu takimlari hep böyle dünya devinin maclarini beklerler baska para kazanacak yolari yoktur
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
BEYAZ yemege gerek yok galata 5 tane yer zaten:)))
- 100 milyon euro’yu geçer
Toplam 1
Yorum
taraftar beş para etmez boşu boşuna,hayalle yaşıyorsunuz.
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