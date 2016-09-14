Son 4 yılın en iyi G.Saray’ı
Süper Lig'e 2 galibiyet ve bir beraberlikle başlayan Galatasaray, son 4 yılın en iyi sezon başlangıcına imza attı Sarı-kırmızılılar geçen yıl aynı döneme oranla 3 puan daha fazla topladı. 2014-15 sezonunda 3 ve 2013-14 sezonunda 5 puanla 3. haftayı geçen sarı-kırmızılı ekip, 2012-13 sezonunda da 7 puan toplamayı başarmıştı. Sarı kırmızılılar bu sezon Karabük ve Akhisar'ı mağlup edip Kayseri ile berabere kaldı.
- 14 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gomez başardı, sıra Talisca’da
Toplam 13
Yorum
BEYAZ sosanin yeri dolmaz diyorlardi,ama sosa su anda milanda vasati gecemiyor zar zor oynama sansi buluyor, 1 sosa gitti 2 sosa geldi (talisca ve gokhan inler) arti 7.5 milyon euro:)))
- "Biz geliyoruz"
Toplam 45
Yorum
toparli mardinli Aziz yildirim gitmedigi sürece FB den birsey olmaz, tapı Van Persie' gitsin ozan gitsin volkan demirel gol yemeye doymuyor..gelen tek şutu içeri alma rekorunu kırdın.
- Stoch yine kayıp
Toplam 4
Yorum
toparlı47 Aziz yildirim gitmedigi sürece FB den birsey olmaz, tapı Van Persie' gitsin ozan gitsin volkan demirel gol yemeye doymuyor..gelen tek şutu içeri alma rekorunu kırdın.
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