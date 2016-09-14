Son 4 yılın en iyi G.Saray’ı

Süper Lig'e 2 galibiyet ve bir beraberlikle başlayan Galatasaray, son 4 yılın en iyi sezon başlangıcına imza attı Sarı-kırmızılılar geçen yıl aynı döneme oranla 3 puan daha fazla topladı. 2014-15 sezonunda 3 ve 2013-14 sezonunda 5 puanla 3. haftayı geçen sarı-kırmızılı ekip, 2012-13 sezonunda da 7 puan toplamayı başarmıştı. Sarı kırmızılılar bu sezon Karabük ve Akhisar'ı mağlup edip Kayseri ile berabere kaldı.