 Son 4 yılın en iyi G.Saray’ı – Fotomaç – 14 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Son 4 yılın en iyi G.Saray’ı

    Son 4 yılın en iyi G.Saray’ı
    Süper Lig'e 2 galibiyet ve bir beraberlikle başlayan Galatasaray, son 4 yılın en iyi sezon başlangıcına imza attı Sarı-kırmızılılar geçen yıl aynı döneme oranla 3 puan daha fazla topladı. 2014-15 sezonunda 3 ve 2013-14 sezonunda 5 puanla 3. haftayı geçen sarı-kırmızılı ekip, 2012-13 sezonunda da 7 puan toplamayı başarmıştı. Sarı kırmızılılar bu sezon Karabük ve Akhisar'ı mağlup edip Kayseri ile berabere kaldı.
    1. 14 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:09
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