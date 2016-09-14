Sneijder ligde suspus
G.Saraylı taraftarlar Sneijder'in üstüne toz kondurmazken Hollandalı yıldız, Süper Lig'de gol atmayı unuttu. Ligdeki son golünü 23 Ocak 2016 tarihinde Galatasaray'ın Osmanlıspor'a 3-2 mağlup olduğu karşılaşmada kaydeden Sneijder, o günden sonra 11 maçta forma giyerken sadece 2 asist ile skora katkıda bulundu.
- 14 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 04:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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