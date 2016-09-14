 Sneijder ligde suspus – Fotomaç – 14 Eylül 2016
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HEPSİ
    16 Eylül 2016, Cuma
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    Sneijder ligde suspus

    Sneijder ligde suspus
    G.Saraylı taraftarlar Sneijder'in üstüne toz kondurmazken Hollandalı yıldız, Süper Lig'de gol atmayı unuttu. Ligdeki son golünü 23 Ocak 2016 tarihinde 'ın Osmanlıspor'a 3-2 mağlup olduğu karşılaşmada kaydeden Sneijder, o günden sonra 11 maçta forma giyerken sadece 2 asist ile skora katkıda bulundu.
    1. 14 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 04:17
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