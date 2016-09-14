'Selçuk’u çok seviyoruz'
Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, “Oyundan çıkan her futbolcu üzülür, Selçuk da üzüldü. O bizim kaptanımız, onu çok seviyoruz” dedi. Nazifoğlu, Selçuk’tan vazgeçmeyeceklerini de söyledi.
Cimbom'da Kayseri maçının devre arasında yerini Nigel de Jong'a bırakan Selçuk İnan gündemden düşmüyor. Aslan'ın kaptanı üzüntüsünü dile getirirken Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu suçun bir bölümünün kendilerinde olduğunu söyledi. Nazifoğlu "Selçuk doğal olarak üzgün. Oyundan çıkan her oyuncu üzülür. Aksi zaten problemdir. Hata biraz da bizde. De Jong'u son anda aldık. Hoca da ancak maçlarda deneyebiliyor. Selçuk bizim arkadaşımız, kaptanımız. Onu seviyoruz" ifadelerini kullandı.
HEDEF 12 PUANDI
Levent Nazifoğlu fikstür çekilince 4'te 4 yapabileceklerini konuştuklarını belirtti. Nazifoğlu, "Beşiktaş maçına kadar 12 puanı hedeflemiştik. Kayseri'ye takıldık. 3 haftada 7 puana üzülüyoruz. Bu kötü değil. Beşiktaş, Başakşehir, Konyaspor çok iyi takımlar. Lig uzun bir maraton. Birilerinin söylediği gibi kimse bu ligde kışın şampiyon olamaz. Bu mücadele, bu zevkli yarış sonuna kadar yarış sürer" diye konuştu
'SAKAT OYUNCU TRANSFER ETMEDİK'
Levent Nazifoğlu, takımdaki sakatların çokluğu ile ilgili de konuştu. Serdar Aziz Kolbeinn Sigthorsson, Lukas Podolski, Luis Cavanda ve Nigel de Jong'un yaşadığı sakatlıklara değinen Nazifoğlu şunları söyledi: Sakat sakat transfer ettiler eleştirileri anlamsız. Biz bunları şanssızlık olarak görüyoruz. Hepsinin en fazla 1 ay içinde dönecek durumda olmaları sevindirici.
HEDEF 12 PUANDI
Levent Nazifoğlu fikstür çekilince 4'te 4 yapabileceklerini konuştuklarını belirtti. Nazifoğlu, "Beşiktaş maçına kadar 12 puanı hedeflemiştik. Kayseri'ye takıldık. 3 haftada 7 puana üzülüyoruz. Bu kötü değil. Beşiktaş, Başakşehir, Konyaspor çok iyi takımlar. Lig uzun bir maraton. Birilerinin söylediği gibi kimse bu ligde kışın şampiyon olamaz. Bu mücadele, bu zevkli yarış sonuna kadar yarış sürer" diye konuştu
'SAKAT OYUNCU TRANSFER ETMEDİK'
Levent Nazifoğlu, takımdaki sakatların çokluğu ile ilgili de konuştu. Serdar Aziz Kolbeinn Sigthorsson, Lukas Podolski, Luis Cavanda ve Nigel de Jong'un yaşadığı sakatlıklara değinen Nazifoğlu şunları söyledi: Sakat sakat transfer ettiler eleştirileri anlamsız. Biz bunları şanssızlık olarak görüyoruz. Hepsinin en fazla 1 ay içinde dönecek durumda olmaları sevindirici.
- 14 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 12:15
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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