 Rizespor hazırlıkları başladı – Fotomaç – 14 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Rizespor hazırlıkları başladı

    Rizespor hazırlıkları başladı
    , Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük aranın ardından start verdi. Sakat futbolcuları haricindeki çalışma 1.5 saat sürdü. Çalışma çift kale maçla sonuçlandı.
    1. 14 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:35
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