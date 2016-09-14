 Poldi’den olay paylaşım – Fotomaç – 14 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Poldi’den olay paylaşım

    Poldi’den olay paylaşım

    Lukas Podolski'nin Snapchat üzerinden yaptığı paylaşım olay yarattı.

    Alman yıldız, F.Bahçe'nin sponsorluk anlaşması yaptığı Hello Kitty'ye gönderme yapınca ortalık karıştı. Fotoğraf kendi taraftarlarından destek alırken Fenerbahçelileri kızdırmaya yetti

    ARENA'DA SAHADA
    Çaykur Rizespor maçı öncesinde gözler Süper Kupa finalinde sakatlanan Lukas Podolski'de... Alman oyuncunun bu hafta idmanlara katılması ve TT Arena'daki maçta yerini alması bekleniyor.

    1. 14 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 04:31
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