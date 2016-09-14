Poldi’den olay paylaşım
Lukas Podolski'nin Snapchat üzerinden yaptığı paylaşım olay yarattı.
ARENA'DA SAHADA
Çaykur Rizespor maçı öncesinde gözler Süper Kupa finalinde sakatlanan Lukas Podolski'de... Alman oyuncunun bu hafta idmanlara katılması ve TT Arena'daki maçta yerini alması bekleniyor.
- 14 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 04:31
- Kartal rotayı lige çevirdi
Toplam 3
Yorum
EAGLE Hakkaten iyi atmışsın Ali kardeşim. Aboubakar da senin gibi atar mı? bekleyip göreceğiz.:))
- "Biz geliyoruz"
Toplam 42
Yorum
kader bazi seyler kaderdir onemli olan elinizden geleni samimi bir sekilde ortaya koymaktir gurupda alinan sonuclara bakarsak kaybedilmis birsey yok man u nun feyanorda yenilmesini kim kabul edebilir fenerbahce zoryayi en az 3-0 yenmeliydi ancak olmayinca olmuyor her olumsuzlugu dunyanin sonu gibi bakilmamali her serde bir hayir vardi sonuc olarak bu gurupdan cikacaksak sorun degil bu mac berabere olsun zor olsun
- Bu nasıl adalet!
Toplam 25
Yorum
murat TFF'nin siz ne zaman dürüst ve adaletli olduğunu gördünüz.
Poldi’den olay paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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