Poldi’den olay paylaşım

Alman yıldız, F.Bahçe'nin sponsorluk anlaşması yaptığı Hello Kitty'ye gönderme yapınca ortalık karıştı. Fotoğraf kendi taraftarlarından destek alırken Fenerbahçelileri kızdırmaya yettiÇaykur Rizespor maçı öncesinde gözler Süper Kupa finalinde sakatlanan Lukas Podolski'de... Alman oyuncunun bu hafta idmanlara katılması ve TT Arena'daki maçta yerini alması bekleniyor.