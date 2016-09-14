 ‘Her şey düzelecek’ – Fotomaç – 14 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    ‘Her şey düzelecek’

    ‘Her şey düzelecek’
    Aslan'ı n hocası Jan Olde Riekerink, Kayseri'de kaybettikleri puan sonrası camiadaki moral düşüşü değerlendirdi. Hollandalı hoca "3 maçta 7 puan aldık. Kötü gitmiyoruz. Belki iyi oynamadık ama düzeleceğiz. Bunu hep birlikte yapacağız. Taraftarın da camianın da bize desteğine ihtiyacımız var" diye konuştu. Riekerink, Rizespor maçında tribünlerin dolmasını istedi.
    1. 14 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:09
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