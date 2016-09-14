 G.Saray'da Rizespor hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 14 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    G.Saray'da Rizespor hazırlıkları sürüyor

    G.Saray'da Rizespor hazırlıkları sürüyor

    , Toto Süper Lig'de 17 Eylül Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen akşam antrenmanında, futbolcuların ısınma hareketleri ve pas çalışmalarının ardından orta ve sonuçlandırma çalışması yaptığı bildirildi.

    Antrenmanın ana bölümünde ise dar alanda çift kale maç oynandığı kaydedildi.

    Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 14 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:06
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