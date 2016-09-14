G.Saray'da Rizespor hazırlıkları sürüyor

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen akşam antrenmanında, futbolcuların ısınma hareketleri ve pas çalışmalarının ardından orta ve sonuçlandırma çalışması yaptığı bildirildi.

Antrenmanın ana bölümünde ise dar alanda çift kale maç oynandığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.