G.Saray'da Rizespor hazırlıkları sürüyor
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 17 Eylül Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen akşam antrenmanında, futbolcuların ısınma hareketleri ve pas çalışmalarının ardından orta ve sonuçlandırma çalışması yaptığı bildirildi.
Antrenmanın ana bölümünde ise dar alanda çift kale maç oynandığı kaydedildi.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 14 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:06
- Gomez başardı, sıra Talisca’da
Toplam 13
Yorum
BEYAZ sosanin yeri dolmaz diyorlardi,ama sosa su anda milanda vasati gecemiyor zar zor oynama sansi buluyor, 1 sosa gitti 2 sosa geldi (talisca ve gokhan inler) arti 7.5 milyon euro:)))
- "Biz geliyoruz"
Toplam 45
Yorum
toparli mardinli Aziz yildirim gitmedigi sürece FB den birsey olmaz, tapı Van Persie' gitsin ozan gitsin volkan demirel gol yemeye doymuyor..gelen tek şutu içeri alma rekorunu kırdın.
- Stoch yine kayıp
Toplam 4
Yorum
toparlı47 Aziz yildirim gitmedigi sürece FB den birsey olmaz, tapı Van Persie' gitsin ozan gitsin volkan demirel gol yemeye doymuyor..gelen tek şutu içeri alma rekorunu kırdın.
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