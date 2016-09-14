Eren: Panik yok
Cimbom'un yeni golcüsü Eren Derdiyok, Kayseri maçında büyük bir fırsat harcadıklarını söyledi. Eren "3'te 3 yapabilirdik. Hatalarımız oldu ama paniğe gerek yok. Taraftarımızın da desteğiyle önce Rize'yi yenmek istiyoruz. Sonra da Beşiktaş derbisini düşüneceğiz" diye konuştu.
- 14 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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