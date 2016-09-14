 Eren: Panik yok – Fotomaç – 14 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Eren: Panik yok

    Eren: Panik yok
    Cimbom'un yeni golcüsü Eren Derdiyok, Kayseri maçında büyük bir fırsat harcadıklarını söyledi. Eren "3'te 3 yapabilirdik. Hatalarımız oldu ama paniğe gerek yok. Taraftarımızın da desteğiyle önce Rize'yi yenmek istiyoruz. Sonra da derbisini düşüneceğiz" diye konuştu.
    1. 14 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:36
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