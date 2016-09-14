 ‘De Jong erkek gibi oynuyor’ – Fotomaç – 14 Eylül 2016
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HEPSİ
    16 Eylül 2016, Cuma
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    ‘De Jong erkek gibi oynuyor’

    ‘De Jong erkek gibi oynuyor’
    İngiliz futbolunun sert çocuğu Vinnie Jones'tan Cimbomlu Nigel De Jong'a övgü geldi. Jones "Fazla izlemiyorum. Pembe kramponlarla, pembe formalarla sahaya çıkıyorlar. Sevdiğim bir adam var o da De Jong. Benim varisim ancak o olur. Sahadaki acımasız halini tutuyorum. Vahşi bir tarzı var" ifadelerini kullandı.

    'ACIMASIZ BİR OYUNCU'
    Nigel de Jong özellikle 2010 Dünya Kupası finalinde İspanyol Xabi Alonso'ya attığı tekmeyle biliniyor. L'Equipe Gazetesi onu "Yaşayan en acımasız oyuncu" seçmişti.
    1. 14 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 04:24
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