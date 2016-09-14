‘De Jong erkek gibi oynuyor’
İngiliz futbolunun sert çocuğu Vinnie Jones'tan Cimbomlu Nigel De Jong'a övgü geldi. Jones "Fazla futbol izlemiyorum. Pembe kramponlarla, pembe formalarla sahaya çıkıyorlar. Sevdiğim bir adam var o da De Jong. Benim varisim ancak o olur. Sahadaki acımasız halini tutuyorum. Vahşi bir tarzı var" ifadelerini kullandı.
'ACIMASIZ BİR OYUNCU'
Nigel de Jong özellikle 2010 Dünya Kupası finalinde İspanyol Xabi Alonso'ya attığı tekmeyle biliniyor. L'Equipe Gazetesi onu "Yaşayan en acımasız oyuncu" seçmişti.
'ACIMASIZ BİR OYUNCU'
Nigel de Jong özellikle 2010 Dünya Kupası finalinde İspanyol Xabi Alonso'ya attığı tekmeyle biliniyor. L'Equipe Gazetesi onu "Yaşayan en acımasız oyuncu" seçmişti.
- 14 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 04:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
fatih anadolu takimlari hep böyle dünya devinin maclarini beklerler baska para kazanacak yolari yoktur
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
BEYAZ yemege gerek yok galata 5 tane yer zaten:)))
- 100 milyon euro’yu geçer
Toplam 1
Yorum
taraftar beş para etmez boşu boşuna,hayalle yaşıyorsunuz.
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