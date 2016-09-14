Bruma'ya sarıldı
Premier Lig’in ilk 4 haftasında 3 mağlubiyet 1 beraberlik alınca, yönetimden Portekizli yıldızın mutlaka kadroya dahil edilmesini istedi.
Sunderland'in başına geçen David Moyes, alınan kötü sonuçların ardından yönetime Armindo Bruma'nın ismini verdi. Geçen sezon Bruma'yı, Real Sociedad'a aldıran İskoç teknik adam genç yıldızın aşama kaydetmesinde önemli rol oynamıştı. İlk 4 haftada alınan 3 mağlubiyet ve 1 beraberliğin ardından 53 yaşındaki teknik adamın, çözüm olarak Bruma'yı Sunderland'e istediği ifade edildi.
DEVRE ARASINDA GELECEK
İngiliz ekibi scout'larının Galatasaray'ın oynadığı Süper Kupa finali ile İstanbul'da oynadığı Karabükspor maçlarında Portekizli yıldız hakkında rapor tuttukları ve olumlu ifadeler kullandıkları bildirildi. Sunderland'ın devre arasında 10 milyon euro'yu cebine koyup sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalacağı belirtilirken Galatasaray'ın lige müthiş bir başlangıç yapan oyuncuyu satmayı düşünmediği belirtiliyor. Buna karşılık kulübün içinde bulunduğu durum nedeniyle 15 milyon euro'luk bir teklife de 'hayır' denmeyeceği ifade ediliyor.
İSPANYA YARADI
Real Sociedad macerasının ardından yeniden Galatasaray'a dönen Bruma, hazırlık döneminden başlayarak büyük aşama kaydettiğini ortaya koydu. 21 yaşındaki futbolcu, 5 hazırlık maçında 6 gol attı. Bruma, Süper Lig'de 3 maçta ise 1 gol, 2 asist ile oynayarak Galatasaray'ın skora en çok katkı sağlayan ismi oldu.
123 MAÇA ÇIKTI
21 yaşındaki Bruma, kısa kariyerinde 123 karşılaşmada yer almayı başarırken 15 gol atıp, 21 de asist yaptı. Oynadığı maçlarda 6 sarı, sadece 1 kırmızı kart görüp disiplinli bir görüntü çizdi.
DEVRE ARASINDA GELECEK
İngiliz ekibi scout'larının Galatasaray'ın oynadığı Süper Kupa finali ile İstanbul'da oynadığı Karabükspor maçlarında Portekizli yıldız hakkında rapor tuttukları ve olumlu ifadeler kullandıkları bildirildi. Sunderland'ın devre arasında 10 milyon euro'yu cebine koyup sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalacağı belirtilirken Galatasaray'ın lige müthiş bir başlangıç yapan oyuncuyu satmayı düşünmediği belirtiliyor. Buna karşılık kulübün içinde bulunduğu durum nedeniyle 15 milyon euro'luk bir teklife de 'hayır' denmeyeceği ifade ediliyor.
İSPANYA YARADI
Real Sociedad macerasının ardından yeniden Galatasaray'a dönen Bruma, hazırlık döneminden başlayarak büyük aşama kaydettiğini ortaya koydu. 21 yaşındaki futbolcu, 5 hazırlık maçında 6 gol attı. Bruma, Süper Lig'de 3 maçta ise 1 gol, 2 asist ile oynayarak Galatasaray'ın skora en çok katkı sağlayan ismi oldu.
123 MAÇA ÇIKTI
21 yaşındaki Bruma, kısa kariyerinde 123 karşılaşmada yer almayı başarırken 15 gol atıp, 21 de asist yaptı. Oynadığı maçlarda 6 sarı, sadece 1 kırmızı kart görüp disiplinli bir görüntü çizdi.
- 14 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 03:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
fatih anadolu takimlari hep böyle dünya devinin maclarini beklerler baska para kazanacak yolari yoktur
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
BEYAZ yemege gerek yok galata 5 tane yer zaten:)))
- 100 milyon euro’yu geçer
Toplam 1
Yorum
taraftar beş para etmez boşu boşuna,hayalle yaşıyorsunuz.
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