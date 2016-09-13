 Kristic’in yerine Tibor Pleiss – Fotomaç – 13 Eylül 2016
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HEPSİ
    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Kristic’in yerine Tibor Pleiss

    Kristic’in yerine Tibor Pleiss
    Odeabank, Nenad Kristic'in basketbolu bırakması üzerine doğan pivot boşluğunu Alman Tibor Pleiss'ı transfer ederek doldurdu. Basketbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Can Topsakal, Pleiss'ın geçtiğimiz sezonu NBA ekiplerinden Utah Jazz'da geçirdiğini söyledi. 26 yaşında ve 2.18 boyundaki Pleiss, Jazz'da görev yaptığı 10 maçta 2.4 sayı ve 1.5 ribaund ortalamaları ile oynadı.
    1. 13 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:58
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