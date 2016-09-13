 Kaptan kim olacak? – Fotomaç – 13 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Kaptan kim olacak?

    Kaptan kim olacak?

    'ın inişli çıkışlı performansının ardından 'da kaptanlık konusu da yeniden gündeme geldi.

    döneminde kendisine kaptanlık sözü verilen Wesley 'in, Başkan Dursun Özbek'le menajeri ve babasının da olduğu toplantıda bu sözü bir kez daha gündeme getirdiği bildirildi. Takımda hemen herkesin kendisini kaptan olarak görmek istediğini söyledi. Kaptanlığı Sneijder'e vermek isteyen Özbek'in ise bu konuyu yönetim kuruluna getirerek oylamaya sunmak istediği biliniyor. Ancak yeni bir kriz yaşanmaması için De Jong'un formayı almasıyla sorunun otomatikman çözülmesi planlanıyor.

    1. 13 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 19:16
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