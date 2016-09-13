Kaptan kim olacak?
Selçuk İnan'ın inişli çıkışlı performansının ardından Galatasaray'da kaptanlık konusu da yeniden gündeme geldi.
Ünal Aysal döneminde kendisine kaptanlık sözü verilen Wesley Sneijder'in, Başkan Dursun Özbek'le menajeri ve babasının da olduğu toplantıda bu sözü bir kez daha gündeme getirdiği bildirildi. Takımda hemen herkesin kendisini kaptan olarak görmek istediğini söyledi. Kaptanlığı Sneijder'e vermek isteyen Özbek'in ise bu konuyu yönetim kuruluna getirerek oylamaya sunmak istediği biliniyor. Ancak yeni bir kriz yaşanmaması için De Jong'un formayı almasıyla sorunun otomatikman çözülmesi planlanıyor.
- 13 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 19:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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