 G.Saray'da hazırlıklar sürüyor – Fotomaç – 13 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    G.Saray'da hazırlıklar sürüyor

    G.Saray'da hazırlıklar sürüyor

    , Toto Süper Lig'de 17 Eylül Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas ve belirli alanda iki takım halinde topa sahip olma çalışmaları yaptığı bildirildi.

    Sarı-kırmızılıların, antrenmanın ana bölümünde ise dar alanda üç grup halinde çift kale maç oynadığı kaydedildi.

    , Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın çift antrenmanla sürdürecek.

    1. 13 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 20:01
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