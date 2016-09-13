G.Saray'da hazırlıklar sürüyor

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas ve belirli alanda iki takım halinde topa sahip olma çalışmaları yaptığı bildirildi.

Sarı-kırmızılıların, antrenmanın ana bölümünde ise dar alanda üç grup halinde çift kale maç oynadığı kaydedildi.

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın çift antrenmanla sürdürecek.