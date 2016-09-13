"Beni Sneijder oyundan aldı"
Selçuk ve Sneijder arasındaki gerilim, Kayseri maçıyla tavan yaptı. Riekerink’in, kadroyu vatandaşı ile yapmasından rahatsız olan Kaptan’ın, “En büyük hayali teknik direktörlüktü; o da oldu sonunda... Kimse de çıkıp bir şey demiyor” dediği öğrenildi.
Selçuk İnan'ın Kayserispor maçında kulübeye çekilmesinden Wesley Sneijder'i sorumlu tuttuğu ve iki oyuncunun son dönemde mecbur kalmadıkça birbirleriyle konuşmadığı öğrenildi. Sezona Turkcell Süper Kupa ile başlayan ve ilk iki haftayı galibiyetle kapatan Galatasaray, deplasmandaki Kayserispor beraberliğinin ardından sancılı bir döneme girdi. Özellikle 6 yıllık Galatasaray kariyeri boyunca Selçuk'un ilk kez devre arasında oyundan alınması tartışılırken bu durum takım içine de olumsuz yansımış görünüyor.
ŞİKAYETTE BULUNDU
Son dönemde formsuzluğu nedeniyle eleştirilen oyuncunun, Kayserispor maçının faturasının kendisine kesilmesinden ve Riekerink'in takımı Sneijder ile birlikte yapmasından rahatsız olduğu ve yakın çevresine de bu konuda serzenişte bulunduğu öğrenildi. Kameralar önünde sessizliğini koruyan kaptanın, kendisini, "Ayağına topu iki kez değdirmeden pas vermemekle" suçlayan Wesley Sneijder için, "En büyük hayali teknik direktörlüktü. O da oldu. Kimse de çıkıp bir şey demiyor" ifadesini kullandığı ifade edildi.
MUSLERA DA TEPKİLİ
İlk başlarda Riekerink'in herkesle dost olması, sevecen ve babacan tavırlarıyla ön plana çıkması futbolcuları rahatlatıyordu. Ancak Jan Olde Riekerink'in her maç öncesinde Wesley Sneijder ile kafa kafaya vermesi ve kadroyu belirlemesi takım içinde huzursuzluğa neden oldu. Bu duruma Selçuk kadar Muslera'nın da tepki gösterdiği öğrenildi. Sneijder'in takım içindeki baskısına tepki gösteren başarılı eldivenin, Riekerink'in getirdiği Frans Hoek'le çalışmayı reddederek bu duruma kendi çapında tepki gösteriyor.
ŞİKAYETTE BULUNDU
Son dönemde formsuzluğu nedeniyle eleştirilen oyuncunun, Kayserispor maçının faturasının kendisine kesilmesinden ve Riekerink'in takımı Sneijder ile birlikte yapmasından rahatsız olduğu ve yakın çevresine de bu konuda serzenişte bulunduğu öğrenildi. Kameralar önünde sessizliğini koruyan kaptanın, kendisini, "Ayağına topu iki kez değdirmeden pas vermemekle" suçlayan Wesley Sneijder için, "En büyük hayali teknik direktörlüktü. O da oldu. Kimse de çıkıp bir şey demiyor" ifadesini kullandığı ifade edildi.
MUSLERA DA TEPKİLİ
İlk başlarda Riekerink'in herkesle dost olması, sevecen ve babacan tavırlarıyla ön plana çıkması futbolcuları rahatlatıyordu. Ancak Jan Olde Riekerink'in her maç öncesinde Wesley Sneijder ile kafa kafaya vermesi ve kadroyu belirlemesi takım içinde huzursuzluğa neden oldu. Bu duruma Selçuk kadar Muslera'nın da tepki gösterdiği öğrenildi. Sneijder'in takım içindeki baskısına tepki gösteren başarılı eldivenin, Riekerink'in getirdiği Frans Hoek'le çalışmayı reddederek bu duruma kendi çapında tepki gösteriyor.
- 13 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 02:31
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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