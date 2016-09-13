 Ataman memnun – Fotomaç – 13 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Ataman memnun

    Ataman memnun
    Odeabank Başantrenörü , Tibor Pleiss'ın takıma güç katacağını söyledi. Tecrübeli coach, beklenmedik sakatlıklar ve Kristic'in veda etmesine rağmen hedeflerinde sapma olmadığını vurgulayarak, sezona en iyi şekilde girmeye çalışacaklarını kaydetti.
    1. 13 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:59
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