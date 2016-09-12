NBA'den Cimbom'a geldi...
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, Alman pivot Tibor Pleiss'ı transfer etti.
Daha önce deneme kontratı yapılan Sırp pivot Nenad Krstic'in sakatlığı nedeniyle basketbolu bırakma kararı almasının ardından Galatasaray Odeabank, kadrosunu Pleiss ile takviye etmiş oldu.
- 12 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 12:31
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
NBA'den Cimbom'a geldi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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