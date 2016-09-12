 NBA'den Cimbom'a geldi... – Fotomaç – 12 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    'den Cimbom'a geldi...

    NBA'den Cimbom'a geldi...

    Odeabank Erkek Basketbol Takımı, Alman pivot Tibor Pleiss'ı transfer etti.

    Sarı-kırmızılı kulübün basketbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Can Topsakal, yaptığı açıklamada, geride kalan sezonu ekiplerinden Utah Jazz'da geçiren 26 yaşında ve 2,21 metre boyundaki Tibor Pleiss'ı transfer ettiklerini söyledi.

    Daha önce deneme kontratı yapılan Sırp pivot Nenad Krstic'in sakatlığı nedeniyle basketbolu bırakma kararı almasının ardından Odeabank, kadrosunu Pleiss ile takviye etmiş oldu.

    1. 12 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:31
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