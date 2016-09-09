Sözleşmesi feshedildi

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;



Nenad Krstic'le deneme amaçlı bir kontrat yapıldığı ve üç hafta sonunda oyuncunun dizindeki problemin devam ederek bu şartlarda performans veremeyecegini belirtmesi üzerine anlaşma karşılıklı olarak feshedildi.

Bu süre boyunca Nenad Krstic herhangi bir ücret almadı ve kontrat bedelsiz olarak feshedildi.

Nenad Krstic'e teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında başarılar diliyoruz.