Sözleşmesi feshedildi
Galatasaray, bu sezon Anadolu Efes'ten renklerine bağladığı Nenad Krstic'in sözleşmesini sağlık sorunları nedeniyle feshetti
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
Nenad Krstic'le deneme amaçlı bir kontrat yapıldığı ve üç hafta sonunda oyuncunun dizindeki problemin devam ederek bu şartlarda performans veremeyecegini belirtmesi üzerine anlaşma karşılıklı olarak feshedildi.
Bu süre boyunca Nenad Krstic herhangi bir ücret almadı ve kontrat bedelsiz olarak feshedildi.
Nenad Krstic'e teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında başarılar diliyoruz.
- 09 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 20:06
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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