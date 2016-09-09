Galatasaray’a şok!
Galatasaray Odeabank’ın Sırp yıldızları Vladimir Micov ve Nenad Krstic’ten kötü haber geldi.
Galatasaray Odeabank'ta hazırlık kampında yaşanan sakatlıklar can sıkıyor. Antrenmanda bacağından sakatlanan ve 10 gün takımdan ayrı kalacağı açıklanan Russ Smith'in ardından, iki Sırp yıldız Micov ve Krstic de sakatlık problemi yaşıyor.
Galatasaray'ın Olimpia Milano ile karşılaştığı hazırlık maçında menisküsü yırtılan Micov 3-4 hafta parkelerden uzak kalacak. Takımdan yapılan açıklamada, maçın ilk çeyreğinde sakatlanan Vladimir Micov'un ameliyat olacağı belirtildi.
Tecrübeli oyuncu Nenad Krstic ise dizindeki ağrılar kendisini rahatsız ettiği için Milano maçına çıkamadı. Gelen haberlere göre geçtiğimiz sezonun tamamına yakınını Anadolu Efes'te sakat geçiren Krstic, kendisini kısıtlayan ciddi diz ağrıları çekiyor. Yıldız oyuncu önümüzdeki günlerde detaylı bir muayeneden geçecek.
- 09 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 20:02
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
Galatasaray’a şok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.