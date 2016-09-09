Galatasaray’a şok!

Galatasaray Odeabank'ta hazırlık kampında yaşanan sakatlıklar can sıkıyor. Antrenmanda bacağından sakatlanan ve 10 gün takımdan ayrı kalacağı açıklanan Russ Smith'in ardından, iki Sırp yıldız Micov ve Krstic de sakatlık problemi yaşıyor.

Galatasaray'ın Olimpia Milano ile karşılaştığı hazırlık maçında menisküsü yırtılan Micov 3-4 hafta parkelerden uzak kalacak. Takımdan yapılan açıklamada, maçın ilk çeyreğinde sakatlanan Vladimir Micov'un ameliyat olacağı belirtildi.

Tecrübeli oyuncu Nenad Krstic ise dizindeki ağrılar kendisini rahatsız ettiği için Milano maçına çıkamadı. Gelen haberlere göre geçtiğimiz sezonun tamamına yakınını Anadolu Efes'te sakat geçiren Krstic, kendisini kısıtlayan ciddi diz ağrıları çekiyor. Yıldız oyuncu önümüzdeki günlerde detaylı bir muayeneden geçecek.