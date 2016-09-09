Galatasaray’a şok!
Galatasaray Odeabank’ın Sırp yıldızları Vladimir Micov ve Nenad Krstic’ten kötü haber geldi.
Galatasaray Odeabank'ta hazırlık kampında yaşanan sakatlıklar can sıkıyor. Antrenmanda bacağından sakatlanan ve 10 gün takımdan ayrı kalacağı açıklanan Russ Smith'in ardından, iki Sırp yıldız Micov ve Krstic de sakatlık problemi yaşıyor.
Galatasaray'ın Olimpia Milano ile karşılaştığı hazırlık maçında menisküsü yırtılan Micov 3-4 hafta parkelerden uzak kalacak. Takımdan yapılan açıklamada, maçın ilk çeyreğinde sakatlanan Vladimir Micov'un ameliyat olacağı belirtildi.
Tecrübeli oyuncu Nenad Krstic ise dizindeki ağrılar kendisini rahatsız ettiği için Milano maçına çıkamadı. Gelen haberlere göre geçtiğimiz sezonun tamamına yakınını Anadolu Efes'te sakat geçiren Krstic, kendisini kısıtlayan ciddi diz ağrıları çekiyor. Yıldız oyuncu önümüzdeki günlerde detaylı bir muayeneden geçecek.
- 09 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 20:02
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
fatih anadolu takimlari hep böyle dünya devinin maclarini beklerler baska para kazanacak yolari yoktur
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
BEYAZ yemege gerek yok galata 5 tane yer zaten:)))
- 100 milyon euro’yu geçer
Toplam 1
Yorum
taraftar beş para etmez boşu boşuna,hayalle yaşıyorsunuz.
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