 Emir Preldzic Galatasaray'da – Fotomaç – 09 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Eylül 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Emir Preldzic 'da

    Emir Preldzic Galatasaray'da

    Odeabank Erkek Basketbol Takımı, Emir Preldzic'i kadrosuna kattı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Darüşşafaka Doğuş forması giyen kısa forvet Emir Preldzic ile iki senelik anlaşmaya varıldı." denildi.

    Preldzic, ile olan mukavelesini dün karşılıklı anlaşarak feshetmişti.

    Öte yandan, sezon başında deneme kontratı yapılan ve sakatlığı nedeniyle basketbolu bırakma kararı alan Sırp pivot Nenad Krstic'in mukavelesinin de feshedildiği duyuruldu.

    Emir Preldciz sağlık kontrolünden geçti.

    1. 09 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 20:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Emir Preldzic Galatasaray'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle