Emir Preldzic Galatasaray'da
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, Emir Preldzic'i kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Darüşşafaka Doğuş forması giyen kısa forvet Emir Preldzic ile iki senelik anlaşmaya varıldı." denildi.
Preldzic, Fenerbahçe ile olan mukavelesini dün karşılıklı anlaşarak feshetmişti.
Öte yandan, sezon başında deneme kontratı yapılan ve sakatlığı nedeniyle basketbolu bırakma kararı alan Sırp pivot Nenad Krstic'in mukavelesinin de feshedildiği duyuruldu.
Emir Preldciz sağlık kontrolünden geçti.
- 09 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 20:36
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
Emir Preldzic Galatasaray'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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