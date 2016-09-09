Emir Preldzic Galatasaray'da

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Darüşşafaka Doğuş forması giyen kısa forvet Emir Preldzic ile iki senelik anlaşmaya varıldı." denildi.

Preldzic, Fenerbahçe ile olan mukavelesini dün karşılıklı anlaşarak feshetmişti.

Öte yandan, sezon başında deneme kontratı yapılan ve sakatlığı nedeniyle basketbolu bırakma kararı alan Sırp pivot Nenad Krstic'in mukavelesinin de feshedildiği duyuruldu.



Emir Preldciz sağlık kontrolünden geçti.



