 Galatasaray'da sakatlık şoku – Fotomaç – 08 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    'da sakatlık şoku

    Galatasaray'da sakatlık şoku

    Odeabank Erkek Basketbol Takımı'nın Sırp forveti Vladimir Micov, ameliyat edilecek.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Micov'un yeni sezon öncesi İtalya'nın Bormio kasabasında süren hazırlık kampında oynanan EA7 Olimpia Milano maçında sakatlandığı bildirildi.

    Takım doktoru Erşan Ateş gözetiminde MR'ı çekilen 31 yaşındaki basketbolcunun sağ diz iç menisküsünde yırtık tespit edildiği kaydedildi. Micov'un ameliyat edilmesine karar verildiği belirtildi.

    1. 08 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:29
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