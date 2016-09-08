Galatasaray'da sakatlık şoku
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı'nın Sırp forveti Vladimir Micov, ameliyat edilecek.
Takım doktoru Erşan Ateş gözetiminde MR'ı çekilen 31 yaşındaki basketbolcunun sağ diz iç menisküsünde yırtık tespit edildiği kaydedildi. Micov'un ameliyat edilmesine karar verildiği belirtildi.
- 08 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 14:29
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
Galatasaray'da sakatlık şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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