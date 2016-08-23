Ataman: İyi kadro kurduk
Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, yeni sezon öncesi alternatifli, iyi bir kadro kurduklarını söyledi.
GS TV'ye konuşan Ataman, "Yeni bir takım olduk. Transfer döneminde bütçemiz doğrultusunda sabırlı bir şekilde iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Her pozisyonda alternatifli oyuncularımız var. Oyuncularımızın çoğunluğunun ciddi tecrübeleri var. Sonuçta derin, alternatifi bol, iyi bir kadro oluşturduk" diye konuştu. Ataman, önlerinde 5-6 haftalık bir hazırlık dönemi olduğunu belirtirken, "İtalya, Rusya ve Yunanistan'da kamp yapacağız. 14 özel maçımız olacak" ifadesini kullandı.
- 23 Ağustos 2016, Salı
- Güncelleme: 01:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
Ataman: İyi kadro kurduk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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