 Ataman: İyi kadro kurduk – Fotomaç – 23 Ağustos 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Ataman: İyi kadro kurduk

    Ataman: İyi kadro kurduk

    Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, yeni sezon öncesi alternatifli, iyi bir kadro kurduklarını söyledi.

    GS TV'ye konuşan Ataman, "Yeni bir takım olduk. Transfer döneminde bütçemiz doğrultusunda sabırlı bir şekilde iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Her pozisyonda alternatifli oyuncularımız var. Oyuncularımızın çoğunluğunun ciddi tecrübeleri var. Sonuçta derin, alternatifi bol, iyi bir kadro oluşturduk" diye konuştu. Ataman, önlerinde 5-6 haftalık bir hazırlık dönemi olduğunu belirtirken, "İtalya, Rusya ve Yunanistan'da kamp yapacağız. 14 özel maçımız olacak" ifadesini kullandı.
    1. 23 Ağustos 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:06
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