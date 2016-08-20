 Son aslan Dentmon – Fotomaç – 20 Ağustos 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Son aslan

    Son aslan Dentmon

    Yeni ?sezonda Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Erkek Basketbol Takımı, iddialı kadro için kolları sıvadı.

    Sarı-kırmızılılar, ABD'li oyun kurucu Justin Dentmon ile anlaştı. Çin ekibi Sichuan Blue Whales'tan transfer edilen 30 yaşındaki 1.83'lük oyuncu, bir senelik sözleşmeye imza attı.
    1. 20 Ağustos 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:14
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