Son aslan Dentmon
Yeni ?sezonda Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, iddialı kadro için kolları sıvadı.
Sarı-kırmızılılar, ABD'li oyun kurucu Justin Dentmon ile anlaştı. Çin ekibi Sichuan Blue Whales'tan transfer edilen 30 yaşındaki 1.83'lük oyuncu, bir senelik sözleşmeye imza attı.
- 20 Ağustos 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 20:14
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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