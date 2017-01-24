Afrika Uluslar Kupası'nda şok...

31.Afrika Uluslar Kupası'nda oynanan C Grubu maçları sonunda geçen turnuvanın şampiyonu Fildişi Sahili, Fas'a 1-0 mağlup olarak erken veda etti. Fas'ın tek golünü 64.dakikasında Rachid Alioui kaydetti. Fas, Fildişi Sahili'ni 1-0 yenmesi sonuçu C Grubu'nda puanını 6'ya yükselti ve çeyrek finale çıktı.



Grupta ki diğer karşılşamada ise D.Kongo Cumhuriyeti , Togo'yu 3-1'lik skor ile yenerek 7 puanla lider olarak gruptan çıktı.