Afrika Uluslar Kupası'nda şok...
Son şampiyon Fildişi Sahili turnuvaya veda etti
31.Afrika Uluslar Kupası'nda oynanan C Grubu maçları sonunda geçen turnuvanın şampiyonu Fildişi Sahili, Fas'a 1-0 mağlup olarak erken veda etti. Fas'ın tek golünü 64.dakikasında Rachid Alioui kaydetti. Fas, Fildişi Sahili'ni 1-0 yenmesi sonuçu C Grubu'nda puanını 6'ya yükselti ve çeyrek finale çıktı.
Grupta ki diğer karşılşamada ise D.Kongo Cumhuriyeti , Togo'yu 3-1'lik skor ile yenerek 7 puanla lider olarak gruptan çıktı.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 00:08
- Rodallega resmen Trabzonspor'da
Toplam 29
Yorum
ali 32 Yaş, çok da ileri değil, Selçuk İnan 35 yaşında! Rodallega çok iyi bir transfer, son üç yılın en iyi santrforu, Trabzon'a gelen.
- Çok daha iyi olacağız
Toplam 5
Yorum
Rebel Muhammet besir golcu oynatsana cocugu yusuf yazici nasil oynuyo simdi illaki yabancimi olacak sunk N doye?
- Beşiktaş'tan Demba Ba bombası
Toplam 37
Yorum
BJK CENK SAKATLANSA SADECE ÖMER KALIYOR ? EN KÖTÜ DEMBABA YINE İYİDİR.
Afrika Uluslar Kupası'nda şok... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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