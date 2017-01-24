 Afrika Uluslar Kupası'nda şok... – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    Afrika Uluslar Kupası'nda şok...

    Afrika Uluslar Kupası'nda şok...

    Son şampiyon Fildişi Sahili turnuvaya veda etti

    31.Afrika Uluslar Kupası'nda oynanan C Grubu maçları sonunda geçen turnuvanın şampiyonu Fildişi Sahili, Fas'a 1-0 mağlup olarak erken veda etti. Fas'ın tek golünü 64.dakikasında Rachid Alioui kaydetti. Fas, Fildişi Sahili'ni 1-0 yenmesi sonuçu C Grubu'nda puanını 6'ya yükselti ve çeyrek finale çıktı.

    Grupta ki diğer karşılşamada ise D.Kongo Cumhuriyeti , Togo'yu 3-1'lik skor ile yenerek 7 puanla lider olarak gruptan çıktı.

    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:08
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