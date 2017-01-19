Fenerbahçe ve Galatasaray arka arkaya!
Deloitte'un 2015-16 sezonu "Futbol Para Ligi" raporuna göre, dünyanın en çok gelir elde eden kulüpleri sıralamasında iki Türk takımı yer aldı.
Rapora göre, Fenerbahçe, 157,7 milyon avroyla en çok gelir elde eden kulüpler listesine 25'inci sıradan girdi.
Geçen seneyi 21'inci sırada tamamlayan Galatasaray ise 155,9 milyon avroluk geliriyle Fenerbahçe'nin ardından 26'ncı oldu.
- Zirve yer değiştirdi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, önceki 11 sezonu zirvede kapatan Real Madrid'i geride bırakarak 689 milyon avroyla en çok gelir elde eden kulüpler listesinin ilk sırasına yerleşti.
Son yıllarda eski başarılı dönemlerinden uzak bir performans sergileyen Manchester United'ın 11 yıl aranın ardından zirveye çıkmasında, Premier Lig'in yayın gelirlerindeki artış önemli rol oynadı.
Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde elenmesine rağmen ligi, UEFA Süper Kupa'yı, FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve İspanya Kral Kupası'nı kazanan Barcelona, 620,2 milyon avroluk geliriyle listede 2'nci sırada yer aldı.
Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ise 620,1 milyon avroluk geliriyle Barcelona'nın ardından 3'üncü sıranın sahibi oldu.
Geçen sezon Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Leicester City, 172,1 milyon avroluk geliriyle listenin ilk 20'sine ilk kez adını yazdırdı.
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United da 192,3 milyon avroluk geliriyle listeye 18'inci sırada girdi.
Listede ilk 20 içinde 8 İngiliz kulübünün yer alması, dikkati çekti. En fazla gelire sahip 20 futbol kulübünün toplam geliri, bir önceki sezona göre yüzde 12 artarak 7,4 milyar avroya ulaştı ve rekor kırdı.
- İlk 20
Rapordaki verilerin tabloya yansıması şöyle:
|Sıra
|Takım
|Ülke
|2015-16 sezonu geliri (milyon avro)
|Önceki sezondaki geliri (milyon avro)
|1
|Manchester United
|İngiltere
|689
|519,5
|2
|Barcelona
|İspanya
|620,2
|560,8
|3
|Real Madrid
|İspanya
|620,1
|577
|4
|Bayern Münih
|Almanya
|592
|474
|5
|Manchester City
|İngiltere
|524,9
|463,5
|6
|Paris Saint-Germain
|Fransa
|520,9
|480,8
|7
|Arsenal
|İngiltere
|468,5
|435,5
|8
|Chelsea
|İngiltere
|447,4
|420
|9
|Liverpool
|İngiltere
|403,8
|391,8
|10
|Juventus
|İtalya
|341,1
|323,9
|11
|Borussia Dortmund
|Almanya
|283,9
|280,6
|12
|Tottenham
|İngiltere
|279,7
|257,5
|13
|Atletico Madrid
|İspanya
|228,6
|176,6
|14
|Schalke 04
|Almanya
|224,5
|219,7
|15
|Roma
|İtalya
|218,2
|179,1
|16
|Milan
|İtalya
|214,7
|199,1
|17
|Zenit
|Rusya
|196,5
|167,8
|18
|West Ham United (yeni)
|İngiltere
|192,3
|-
|19
|Inter
|İtalya
|179,2
|164,8
|20
|Leicester City (yeni)
|İngiltere
|172,1
|-
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:45
- Suk, beklentileri karşılayamadı
Toplam 4
Yorum
Hüseyin En büyük hayal kirikligi. Belki bize sahte SUK'u vermislerdir.
- Hoşgeldin Caceres
Toplam 7
Yorum
bayram umarım sağlık problemı yoktur.yoksa on numara transfer.defansa ılaç olur.haydı yonetım.bır 10 numara bırde ıyı bır golcu prestıjı kurtaralım
- İki başkan Aatif Chahechouhe için görüştü
Toplam 1
Yorum
yuh olsun atıftan yararlanamayan yönetim acizdir..istifa edin..
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